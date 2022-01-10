Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала страницу спикера нижегородского парламента Евгения Люлина Политика

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала страницу спикера нижегородского парламента Евгения Люлина. Об этом он сам сообщил на своей странице в другой социальной сети - Facebook.

По его словам, пару дней назад его страница "ВКонтакте" подверглась атакам и была заблокирована.

"Правда, очень неприятная ситуация. Понимаю, что в связи с этим, многие из вас не могут написать обращение или обратиться по личному вопросу", - отметил Евгений Люлин.

Он также напомнил, что с ним по-прежнему можно связаться через другие его аккаунты - в Instagram и "Одноклассниках". Для более быстрого ответа на интересующий вопрос, можно обратиться в приемную граждан Законодательного собрания.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в аппарате спикера парламента, в настоящее время ведутся работы по восстановлению страницы Евгения Люлина.