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Политика

Глеб Никитин вручил сотрудникам прокуратуры благодарственные письма

20 января 2022 14:12  [108] Политика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил сотрудникам прокуратуры благодарственные письма. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 20 января глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 300-летия прокуратуры России и Дня работника прокуратуры.

В мероприятии также приняли участие заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, прокурор Нижегородской области Андрей Травкин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, сотрудники и ветераны органов прокуратуры.

"Нам не привыкать взаимодействовать по различным направлениям. Потому что все мы прекрасно понимаем: добиться высоких результатов в развитии региона иначе невозможно. На ваших плечах – огромная ответственность. Работники нижегородской прокуратуры всегда отличались и отличаются высокой компетентностью, принципиальностью, добросовестностью. Каждый из вас находится на передовых позициях выполнения сложных задач. Многие из них традиционны, другие относительно новые, как, например, борьба с киберпреступностью. Но, в любом случае, своевременная и точная реакция прокуратуры повышает доверие людей к органам власти. И потому так важны ваши взвешенность в решениях, профессионализм, преданность делу", - отметил Глеб Никитин.

В ходе мероприятия глава региона вручил заслуженным работникам органов прокуратуры благодарственные письма правительства Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Прокуратура
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