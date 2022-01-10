ЕРКЦ напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает жителям Дзержинска и Кстова о важности не позднее 25 числа каждого месяца передавать показания счетчиков.

Самый удобный способ – это воспользоваться сервисами на сайте компании. Он работает круглосуточно и доступен в любой точке, где есть интернет.

Провести необходимые процедуры можно в разделе "Онлайн-сервисы" на сайте или в Личном кабинете.

Передать показания счетчиков жители также могут по телефону Контакт-центра, направить смс-сообщение или обратиться в офисы ЕРКЦ, дополнительные операционные окна компании, расположенные в зданиях многофункциональных центров в Дзержинске и Кстове, в пункт приема платежей в ТД "Меркурий" (г.Дзержинск).

Своевременная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях начислений, соответствующих данным счетчиков. Также это позволит жителям избежать обращений в ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию для контрольного съема показаний приборов учета.





СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.