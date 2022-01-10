Соцролики победителей конкурса "Живи городом" разместят на билбордах Нижнего Новгорода Общество

Соцролики победителей конкурса "Живи городом" разместят на билбордах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с победителями городского конкурса социальной рекламы "Живи городом", которые в своих работах рассказали о том, как избежать "зависимости" от гаджетов, начать правильно питаться и бросить пагубные привычки.

"Я рад, что количество участников в конкурсе социальной рекламы увеличивается. В этом году в нем участвовали 130 человек и творческих объединений, 112 работ были допущены к конкурсу в двух номинациях – фото и видео. Молодые нижегородцы, как всегда, проявили себя как креативные, талантливые, инициативные и неравнодушные люди. Желаю всем успехов и дальнейшей реализации на вашем творческом пути", - обратился к участникам конкурса Юрий Шалабаев.

По рассказам самих конкурсантов, их повседневная жизнь и стала главной темой для творческих работ. Кто-то часами пропадает в социальных сетях и пытается избавиться от "зависимости", а кто-то – настоящий фанат спорта, мечтающий, чтобы его сверстники больше времени посвящали физической активности.

"Меня вдохновил мой лагерь и друзья. Я просто подумал, что сейчас очень много молодёжи, которая занимается тем, что может нанести им вред. В ролике я показал, как мы проводим время в лагере, как занимаемся спортом. Я бы хотел, чтобы спорт любило как можно больше людей. Спорт – это круто", - рассказал о своём проекте воспитанник лагеря "Хочу стать десантником" Никита Юдин, занявший третье место в номинации "Лучшее видео".



Как сообщили в департаменте общественных отношений, в настоящее время специалисты занимаются подбором городских площадок, на которых разместят социальные ролики и фото. Такими местами могут стать рекламные билборды, информационные стенды, остановки общественного транспорта и др.

Напомним, в 2021 году на конкурс поступило 130 заявок на участие от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и коллективов. Участники присылали свои агитационные ролики и фотографии, лучшие из которых затем отбирало экспертное жюри. Победителями стали 30 нижегородцев.