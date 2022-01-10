Банк "Открытие": 12% жителей ПФО никогда не брали кредиты Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Три четверти имеющих кредиты респондентов из Приволжья ни разу не допускали просрочек. 30% встречались с отказом в кредите из-за кредитной истории. У 55% есть активные кредиты. Более половины готовы дать доступ к своей кредитной истории работодателю. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие"



Лишь 2% жителей Приволжья не знают, что такое кредитная история. При этом никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 15% опрошенных россиян. Наиболее высок процент никогда не бравших кредиты на Дальнем Востоке (24%), наименее – в Приволжском федеральном округе (12%).



Кредитная история есть у 83% россиян (у 86% жителей Приволжья). При этом у 55% из них есть и активные кредиты, а у 31% все займы на данный момент погашены.



Почти каждый третий россиянин (31%) никогда не проверял свою кредитную историю. Еще 20% делают это не чаще, чем раз в два-три года. 29% проверяют кредитную историю не чаще, чем раз в год, и только 20% - регулярно, несколько раз в год.

73% опрошенных россиян (столько же жителей ПФО) заявили, что никогда не допускали просрочки платежей по кредитам. 25% (26% в ПФО) стараются выплачивать кредиты вовремя, но не всегда получается. Лишь 2% признались в регулярных задержках платежей по кредитам, в Приволжье неплательщиков оказалось еще меньше (всего 1%)



60% (56% в ПФО) не сталкивались с отказами банков в кредитах из-за кредитной истории. При этом у 30% (14%) есть такой опыт. Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос. У 89% (88% в ПФО) нет опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории. 50% (48% в Приволжье) из них не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 39% (40% в ПФО) просто не проверяли кредитные истории. 6% исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 5% (и 3% в ПФО) - когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.



73% не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. 21% получали такие предложения, но отказались. 2% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками.

2% респондентов из Приволжья находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. По России в целом с этим сталкивалось 5%, 86% (72% в ПФО) не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя, остальные отметили, что им поступали предложения оформить кредит, но они не согласились.

Большинство россиян (51%) готовы предоставить доступ к своей кредитной истории работодателю по его просьбе (сама такая просьба законна), если им важно получить это место работы. В Приволжье эта цифра меньше (46%).

Еще 2% (3% в Приволжье) опрошенных уже предоставили такое согласие. 46% (52% соответственно по ПФО) считают свою кредитную историю личным делом и не готовы предоставить доступ к ней работодателям.



*Опрос проведен банком "Открытие" 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.