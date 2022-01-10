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Какой должна быть вентиляция складов

20 января 2022 15:51  [101]

Создание оптимального микроклимата на складском помещении является важным аспектом, позволяющим обеспечить бережное хранение товара и комфортные условия для персонала. Микроклимат создается на базе типа и количества хранящегося товара, но, кроме этого, в учет идет множество различных факторов, о которых мы расскажем далее.

Какой должна быть вентиляция складов

К вентиляционной системе складского помещения предъявляется много требований, совокупность исполнения которых должна обеспечить целостность и безопасность товара.

Так, качественная вентиляция должна отвечать следующим условиям:

  • защита от прямых ультрафиолетовых лучей;
  • равномерное распределение воздуха в помещении;
  • устойчивость к влаге, сырости и другим негативным факторам окружающей среды;
  • исключение мостиков холода и перепадов температур;
  • качество и безопасность материалов;
  • способность выдерживать высокие нагрузки;
  • способность работать регулярно без перерывов.

Специалисты Prihoda помогут подобрать выгодное решение для организации микроклимата на вашем складе, подберут и спроектируют оборудование, отвечающее всем нормам и требованиям.

Правила организации вентиляции на складе

Выделяют два типа вентиляции помещения: естественная и принудительная. Оптимальным решением является комбинирование этих двух схем кондиционирования, которое позволяет добиться максимального очищения помещения и сэкономит на электричестве.

Рассмотрим эти варианты подробнее:

  • естественная вентиляция – считается оптимальным вариантом при условии, если уровень влажности и температура внутри склада превышает наружные показатели; осуществляется по принципу аэрации, при котором удаление отработанных масс происходит через шахты вытяжки;
  • принудительная вентиляция – принудительной принято считать вентиляцию, осуществляемую с помощью специального оборудования; рекомендована в случаях, когда природной тяги недостаточно для качественного проветривания помещения.

Схема вентиляционной системы разрабатывается индивидуально с учетом каждого помещения, его размеров и особенностей.

Текстильные воздуховоды – оригинальное решение для складского помещения

Текстильные воздуховоды Prihoda – выгодное решение для обустройства вентиляции складского и производственного помещения.

Вентиляция из текстиля отвечает всем требованиям для кондиционирования складского помещения:

  • подходит для работы в различных температурных режимах;
  • работает стабильно, без резких скачков температуры и перепадов влажности;
  • способствуют равномерному распределению воздуха по всему периметру склада;
  • отличаются привлекательным дизайном;
  • позволяют кондиционировать и отапливать помещение одновременно;
  • созданы из экологично чистых и антибактериальных материалов;
  • не требуют сложного и дорогого обслуживания;
  • не накапливают конденсат и не способствуют размножению бактерий.

Благодаря прочной, эластичной ткани рукав диффузора может принимать любые формы и приспосабливаться под конфигурации зданий любой сложности.

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