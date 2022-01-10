Какой должна быть вентиляция складов

Создание оптимального микроклимата на складском помещении является важным аспектом, позволяющим обеспечить бережное хранение товара и комфортные условия для персонала. Микроклимат создается на базе типа и количества хранящегося товара, но, кроме этого, в учет идет множество различных факторов, о которых мы расскажем далее.
К вентиляционной системе складского помещения предъявляется много требований, совокупность исполнения которых должна обеспечить целостность и безопасность товара.
Так, качественная вентиляция должна отвечать следующим условиям:
Специалисты Prihoda помогут подобрать выгодное решение для организации микроклимата на вашем складе, подберут и спроектируют оборудование, отвечающее всем нормам и требованиям.
Выделяют два типа вентиляции помещения: естественная и принудительная. Оптимальным решением является комбинирование этих двух схем кондиционирования, которое позволяет добиться максимального очищения помещения и сэкономит на электричестве.
Рассмотрим эти варианты подробнее:
Схема вентиляционной системы разрабатывается индивидуально с учетом каждого помещения, его размеров и особенностей.
Текстильные воздуховоды Prihoda – выгодное решение для обустройства вентиляции складского и производственного помещения.
Вентиляция из текстиля отвечает всем требованиям для кондиционирования складского помещения:
Благодаря прочной, эластичной ткани рукав диффузора может принимать любые формы и приспосабливаться под конфигурации зданий любой сложности.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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