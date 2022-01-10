Какой должна быть вентиляция складов

Создание оптимального микроклимата на складском помещении является важным аспектом, позволяющим обеспечить бережное хранение товара и комфортные условия для персонала. Микроклимат создается на базе типа и количества хранящегося товара, но, кроме этого, в учет идет множество различных факторов, о которых мы расскажем далее.

Какой должна быть вентиляция складов

К вентиляционной системе складского помещения предъявляется много требований, совокупность исполнения которых должна обеспечить целостность и безопасность товара.

Так, качественная вентиляция должна отвечать следующим условиям:

защита от прямых ультрафиолетовых лучей;

равномерное распределение воздуха в помещении;

устойчивость к влаге, сырости и другим негативным факторам окружающей среды;

исключение мостиков холода и перепадов температур;

качество и безопасность материалов;

способность выдерживать высокие нагрузки;

способность работать регулярно без перерывов.

Специалисты Prihoda помогут подобрать выгодное решение для организации микроклимата на вашем складе, подберут и спроектируют оборудование, отвечающее всем нормам и требованиям.

Правила организации вентиляции на складе

Выделяют два типа вентиляции помещения: естественная и принудительная. Оптимальным решением является комбинирование этих двух схем кондиционирования, которое позволяет добиться максимального очищения помещения и сэкономит на электричестве.

Рассмотрим эти варианты подробнее:

естественная вентиляция – считается оптимальным вариантом при условии, если уровень влажности и температура внутри склада превышает наружные показатели; осуществляется по принципу аэрации, при котором удаление отработанных масс происходит через шахты вытяжки;

принудительная вентиляция – принудительной принято считать вентиляцию, осуществляемую с помощью специального оборудования; рекомендована в случаях, когда природной тяги недостаточно для качественного проветривания помещения.

Схема вентиляционной системы разрабатывается индивидуально с учетом каждого помещения, его размеров и особенностей.

Текстильные воздуховоды – оригинальное решение для складского помещения

Текстильные воздуховоды Prihoda – выгодное решение для обустройства вентиляции складского и производственного помещения.

Вентиляция из текстиля отвечает всем требованиям для кондиционирования складского помещения:

подходит для работы в различных температурных режимах;

работает стабильно, без резких скачков температуры и перепадов влажности;

способствуют равномерному распределению воздуха по всему периметру склада;

отличаются привлекательным дизайном;

позволяют кондиционировать и отапливать помещение одновременно;

созданы из экологично чистых и антибактериальных материалов;

не требуют сложного и дорогого обслуживания;

не накапливают конденсат и не способствуют размножению бактерий.

Благодаря прочной, эластичной ткани рукав диффузора может принимать любые формы и приспосабливаться под конфигурации зданий любой сложности.

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