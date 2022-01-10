Сотрудникам нижегородского ГИБДД передали 45 новых служебных автомобилей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сотрудникам нижегородского ГИБДД передали 45 новых служебных автомобилей. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, 45 единиц нового служебного автотранспорта были переданы ГИБДД в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, руководство и личный состав ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас в арсенале ДПС - современные средства связи, точные измерительные приборы и доступ к информационным базам. Однако самые высокие требования предъявляются к транспорту, который должен обеспечивать безопасность всех участников дорожного движения.

Новые автомобили оснащены всем необходимым для решения повседневных служебных задач по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона.

К сотрудникам ДПС также обратился начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.



"Уверен, что поступившая техника станет надежным подспорьем в повышении оперативности и результативности служебной деятельности наших подразделений, и в текущем году совместными усилиями органов исполнительной власти, правоохранительных органов и всех субъектов профилактики мы сделаем все возможное, чтобы снизить аварийность и травматизм на дорогах региона", - отметил он.