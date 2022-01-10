Комиссия Думы Нижнего Новгорода одобрила включение в план приватизации 10 новых объектов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям одобрила включение в прогнозный план приватизации 10 новых объектов. Такое решение было принято по итогам заседания комиссии 20 января.

Согласно информации, в перечень приватизируемого имущества города предлагается включить 10 объектов муниципального нежилого фонда в Канавинском и Советском районах.

В частности, депутаты вернулись к рассмотрению вопроса о включении в план приватизации 8 нежилых помещений в доме №25 на Коммунистической улице.

Напомним, на заседании в декабре комиссия отложила принятие решения по данным объектам до получения более подробной информации о дальнейшей судьбе этого здания дореволюционной постройки.

Кроме того, депутаты предложили рассмотреть возможность реализации нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, одним лотом.

Первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров пояснил депутатам, что одна часть здания на Коммунистической улице площадью 750 кв. м находится в муниципальной собственности, вторая часть здания площадью 1300 кв. м – в государственной собственности.

По его словам, объединение муниципальных нежилых помещений в один объект недвижимости технически возможно, но это займет около полугода.

"Мы провели анализ рынка: если мы будем продавать муниципальную часть отдельными помещениями, то их ориентировочная стоимость составит 20,3 млн рублей, а если укрупненным объектом, – то порядка 15 млн рублей. Достаточно тяжело найти покупателя на такой крупный объект", – отметил он. Сергей Егоров подчеркнул, что в КУГИ уже поступили обращения от предпринимателей о намерении приобрести данные помещения на аукционе.

"Пока речь идет о включении нежилых помещений в план приватизации. Если их удастся реализовать как задумано, то это будет дополнительный плюс в бюджет города. Если все пойдет по иному направлению, то у комитета всегда есть возможность последовать совету депутатов и объединить нежилые помещения в единый объект, чтобы выставить его на продажу одним лотом. Но у КУГИ будет на это основание, потому что помещения уже будут включены в план приватизации", – отметил председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин.

Постоянная комиссия поддержала проект решения и рекомендовала принять его на заседании городской Думы 26 января.