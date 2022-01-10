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Группа ВТБ: в 2022 году темп роста цен на недвижимость снизится минимум втрое

20 января 2022 16:19  [76] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Группа ВТБ: в 2022 году темп роста цен на недвижимость снизится минимум втрое
 
По оценке экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ), в 2022 году российский рынок вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции. К концу года стоимость квадратного метра в России увеличится в среднем на 6-10%, а темп роста цен по сравнению с прошлым годом снизится в три-четыре раза.
 
По данным экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ), в 2021 году средняя цена квадратного метра на первичном рынке в целом по России выросла более чем на 30% и превысила 100 тыс. рублей. В столичных новостройках стоимость жилья увеличилась на 27%, до 178 тыс. за квадратный метр. В Московской области динамика оказалась гораздо скромнее: аналогичный показатель составил 16% – 158 тыс. В Санкт-Петербурге недвижимость «прибавила» в цене 23%, превысив 180 тыс. за квадратный метр, в Ленинградской области – 22%, примерно до 120 тыс.  
 
На вторичном рынке недвижимости в России цены росли более скромными темпами: средняя стоимость квадратного метра увеличилась более чем на 20%, превысив 80 тыс. рублей. При этом в столице рост составил только 12%, до 298 тыс., а в Московской области – 29%, до 146 тыс. В Санкт Петербурге "вторичка" прибавила в цене 24% и достигла 179 тыс. рублей за квадратный метр, в Ленинградской области — 35%, примерно до 120 тыс.
 
"Несмотря на тенденцию к росту цен на квадратный метр в 2021 году, московский рынок осенью-зимой показал сокращение абсолютной стоимости приобретаемых объектов. Так, средняя цена покупаемых клиентами квартир в новостройках с сентября по декабрь снизилась на 4% — с 14,2 до 13,6 млн рублей. На вторичном рынке уменьшение средней стоимости сделки оказалось более значимым — на 12%, с 14,1 до 12,3 млн рублей. Это может говорить о том, что перед новогодними праздниками клиенты в первую очередь активно раскупали наиболее интересные и относительно недорогие квартиры", — прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.
 
В 2022 году аналитики "Метра квадратного" не ожидают "просадки" рынка недвижимости ни по ценам, ни по количеству сделок. Рост цен продолжит поддерживать увеличение себестоимости строительства. Так, по итогам 2021 года строительные материалы подорожали на 23,8%.
 
"В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза", — отметил Вячеслав Дусалеев.
 
Эксперт ипотечного рынка добавил, что даже в условиях удорожания ипотеки и роста цены квадратного метра, покупка жилья по-прежнему останется привлекательной для населения. Поддерживать интерес клиентов будет льготное ипотечное кредитование и  индексация материнского капитала, который можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке.

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Теги:
Банки ВТБ
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