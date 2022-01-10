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Экономика

Нижегородская область заняла второе место в России по объему предоставленной РЭЦ поддержки промышленного экспорта в 2021 году

20 января 2022 17:00  [38] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область занимает лидирующие позиции в России по объему предоставленной Российским экспортным центром (РЭЦ) поддержки промышленного экспорта. Рейтинг составлен по итогам реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Российским экспортным центром.

"Объем предоставленной РЭЦ поддержки нижегородским промышленным предприятиям в 2021 году составил около 1,7 млрд руб. По этому показателю мы на втором месте, уступая лишь Санкт-Петербургу. По количеству поддержанных предприятий (21 компания) регион занял 4 место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, по общему объему поддержки экспорта регион также вошел в топ-10 и занял 8-е место с показателем в 338 млн долларов США.

"Такой результат основан на совместной работе РЭЦ, регионального Минпрома и Центра развития экспорта Нижегородской области. Благодаря этому взаимодействию сегодня для нижегородских предприятий-экспортеров доступны не только региональные, но и весь спектр федеральных мер поддержки. Так, нижегородцы активно пользуются образовательной, финансовой и юридической помощью, которою им оказывает Российский экспортный центр, участвуют в бизнес-миссиях и в мероприятиях регионального центра экспорта", - отметил Максим Черкасов.

Министр подчеркнул, что именно через региональный центр экспорта нижегородские предприятия могут узнать обо всех мерах государственной поддержки, в том числе реализуемой РЭЦ. Также в центре им помогают правильно оценить свой экспортный потенциал. Обратиться в региональный центр развития экспорта можно по телефону: 435-18-48 или по почте: info@export-nn.ru.

О федеральных программах поддержки можно узнать на сайте РЭЦ по ссылке: https://www.exportcenter.ru/.

Напомним, что по итогам трех кварталов 2021 года объем поддержанного экспорта Центром развития экспорта составил 31,6 млн долларов США, 71 субъект МСП заключил экспортные контракты.

Наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Логистика международной торговли", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

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Теги:
Нацпроект Промышленность Экспорт
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