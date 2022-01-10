Работы по капитальному ремонту магистрального коллектора завершились на Московском шоссе Общество

Нижегородский водоканал завершил масштабные работы по капитальному ремонту участка магистрального коллектора на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, данный магистральный коллектор отводит стоки от прилегающих районов, в том числе посёлков Сортировочный и Берёзовский.

Начальник отдела строительного контроля Нижегородского водоканала Яков Шалаевский рассказал, что в рамках проведённых работ магистральный трубопровод диаметром 2 м был очищен от тяжёлого осадка и грунта. Это довольно сложная работа, поскольку проводится на большой глубине. При этом очистку приходилось проводить в потоке канализации, поскольку невозможно перенаправить стоки в другой коллектор. Зато в результате удалось улучшить водоотведение от жилых домов и предприятий в данном районе.

Аналогичные трудности пришлось преодолевать и при проведении капремонта участка канализационного коллектора на Мещерском бульваре, где произошла сквозная газовая коррозия железобетонного свода коллектора, построенного более 40 лет назад.

В водоканале добавили, что на данных объектах сейчас ведутся работы по благоустройству в зимнем варианте.

Реконструкция понадобилась и на магистральных коллекторах, построенных в 1950-60-е годы. В частности, в районе ул. Новикова-Прибоя был очищен участок коллектора длиной 2300 п.м, а также отремонтированы канализационные колодцы. Также выполнена санация ПЭ трубой на аварийном участке на ул. Героя Попова, Баумана, р. Ржавка.

Таким образом, к настоящему времени восстановлено полноценное функционирование коллектора, обеспечивающего водоотведение Автозаводского и Ленинского районов.

Кроме того, сообщили в Нижегородском водоканале, завершены работы по перекладке коллекторов на пр. Ильича, что также позволит и дальше обеспечить бесперебойным водоотведением жителей Автозавода.