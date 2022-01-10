За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
20 января 2022 19:05  [88] Более 2,7 тысячи льготных лицензий на отечественное ПО получили малые и средние предприятия Нижегородской области
20 января 2022 17:03  [126] ВТБ Лизинг нарастил автомобильные продажи на четверть в 2021 году
20 января 2022 16:19  [141] Группа ВТБ: в 2022 году темп роста цен на недвижимость снизится минимум втрое
20 января 2022 15:43  [148] Банк "Открытие": 12% жителей ПФО никогда не брали кредиты
20 января 2022 15:15  [159] ЕРКЦ напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета
20 января 2022 09:27  [256] Проект "Автолавки в село" позволил обеспечить товарами жителей более 130 отдаленных населенных пунктов Нижегородской области
20 января 2022 09:14  [255] Команда "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" победила в марафоне "30 лет в движении"
19 января 2022 16:32  [631] Завод "Красное Сормово" одновременно строит 12 судов нескольких серий
19 января 2022 15:03  [419] Инвестиционная активность бизнеса обновила исторический максимум в декабре
19 января 2022 12:15  [366] Банк "Открытие": стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон
Бизнес

Более 2,7 тысячи льготных лицензий на отечественное ПО получили малые и средние предприятия Нижегородской области

20 января 2022 19:05  [88] Бизнес

Представители малого и среднего бизнеса Нижегородской области приобрели более 2,7 тысячи лицензий на отечественное программное обеспечение со скидкой 50% в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Программа начала действовать с ноября 2021 года.

"Данная программа позволяет решить сразу две задачи. С одной стороны предоставить возможность представителям бизнеса приобрести по выгодной цене лицензионное ПО, а с другой - дает возможность разработчикам программных продуктов продвигать свой продукт на рынке и получить больший спрос на свою разработку. Программа продолжит действовать и в 2022 году. Сейчас для выбора доступны более 100 продуктов 29-ти разработчиков", – рассказал и.о. министра информационных технологий и связи Нижегородской области Артем Безруков.

Реализация данной меры поддержки направлена на повышение эффективности малого и среднего бизнеса путем активного внедрения цифровых технологий. Как отметили в Минцифры России, речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействие с клиентами (CRM) и другие направления.

Приобрести отечественное программное обеспечение в рамках данной меры поддержки может любой субъект малого и среднего бизнеса, зарегистрированный на территории России. Единственное условие – нахождение в реестре малых и средних предприятий ФНС России.

В рамках программы 50% стоимости лицензии компенсируется из федерального бюджета. Ознакомиться с перечнем и приобрести ПО на льготных условиях можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий по ссылке: https://рфрит.рф/msp. Дополнительную информацию можно уточнить у специалистов центра "Мой бизнес" и его филиалов в муниципалитетах лично или по телефонам горячей линии: 8 (800) 301-29-94, 8 (831) 435-14-91.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Нацпроект Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph