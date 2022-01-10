Более 2,7 тысячи льготных лицензий на отечественное ПО получили малые и средние предприятия Нижегородской области Бизнес

Представители малого и среднего бизнеса Нижегородской области приобрели более 2,7 тысячи лицензий на отечественное программное обеспечение со скидкой 50% в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Программа начала действовать с ноября 2021 года.

"Данная программа позволяет решить сразу две задачи. С одной стороны предоставить возможность представителям бизнеса приобрести по выгодной цене лицензионное ПО, а с другой - дает возможность разработчикам программных продуктов продвигать свой продукт на рынке и получить больший спрос на свою разработку. Программа продолжит действовать и в 2022 году. Сейчас для выбора доступны более 100 продуктов 29-ти разработчиков", – рассказал и.о. министра информационных технологий и связи Нижегородской области Артем Безруков.

Реализация данной меры поддержки направлена на повышение эффективности малого и среднего бизнеса путем активного внедрения цифровых технологий. Как отметили в Минцифры России, речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействие с клиентами (CRM) и другие направления.

Приобрести отечественное программное обеспечение в рамках данной меры поддержки может любой субъект малого и среднего бизнеса, зарегистрированный на территории России. Единственное условие – нахождение в реестре малых и средних предприятий ФНС России.

В рамках программы 50% стоимости лицензии компенсируется из федерального бюджета. Ознакомиться с перечнем и приобрести ПО на льготных условиях можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий по ссылке: https://рфрит.рф/msp. Дополнительную информацию можно уточнить у специалистов центра "Мой бизнес" и его филиалов в муниципалитетах лично или по телефонам горячей линии: 8 (800) 301-29-94, 8 (831) 435-14-91.