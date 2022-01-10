Зимний маршрутный учет диких животных стартовал в Нижегородской области Общество

Зимний маршрутный учет (ЗМУ) численности объектов животного мира начался в Нижегородской области.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, учет продлится в период с 15 января по 10 марта 2022 года.

”Учетные работы важны, чтобы добывать зверей без ущерба для популяции. Традиционно в регионе проводится более 10 видов учета численности охотничьих ресурсов, основным из которых является зимний маршрутный учет”, — отметил начальник отдела организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира Минлесхоза Дмитрий Курочкин.

Он уточнил, что результаты учетов используются для оценки состояния популяции видов охотничьих ресурсов, нормирования добычи, принятия решения о запрете или переносе сроков охоты, о регулировании численности, а также для организации воспроизводственных участков, на которых охота ограничена.

”В первый день учетчик затирает следы, чтобы учитывать только новые, которые появились за сутки. Один маршрут может быть протяженностью от 5 до 15 км. При обработке материалов в соответствии с методикой Минприроды России осуществляется перерасчет количества следов в число животных на исследуемой территории”, — поделился подробностями проведения учета Дмитрий Курочкин.

В регионе за последние 5 лет увеличилась численность лося, косули и рыси. По данным государственного мониторинга 2021 года, в Нижегородской области насчитывается 18 тысяч лосей (в 2016 г. - 12,2 тысячи), 1,7 тыс. особей европейской косули (в 2016 г.- 405), 406 особей рыси (в 2016 г. - 213). В ведомстве также напомнили, что в 2013 году косуля и рысь были исключены из Красной книги Нижегородской области, так как их численность значительно увеличилась благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям.

Напомним, что в регионе действует программа "Охрана животного мира Нижегородской области", утвержденная губернатором Глебом Никитиным.