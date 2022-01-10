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Общество

Демонтаж новогодней иллюминации на Нижегородской ярмарке начнется на предстоящей неделе

21 января 2022 09:59  [82] Общество

Демонтаж новогодней иллюминации на Нижегородской ярмарке начнется на предстоящей неделе. Эти же выходные станут последними, когда можно будет порадоваться новогоднему убранству территории у Нижегородской ярмарки, сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на АНО "Центр 800".

Карусель, которая была подарена Нижнему Новгорода столичными властями, находится на балансе "Центра 800", и пока решается вопрос о ее будущем местонахождении. Как напомнил собеседник агентства, карусель точно останется в Нижнем Новгороде.

Напомним, что только в новогоднюю ночь праздничную площадку у Нижегородской ярмарки посетили более 40 тысяч человек.

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Теги:
Аттракционы Нижегородская ярмарка Праздники
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