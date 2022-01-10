Демонтаж новогодней иллюминации на Нижегородской ярмарке начнется на предстоящей неделе. Эти же выходные станут последними, когда можно будет порадоваться новогоднему убранству территории у Нижегородской ярмарки, сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на АНО "Центр 800".
Карусель, которая была подарена Нижнему Новгорода столичными властями, находится на балансе "Центра 800", и пока решается вопрос о ее будущем местонахождении. Как напомнил собеседник агентства, карусель точно останется в Нижнем Новгороде.
Напомним, что только в новогоднюю ночь праздничную площадку у Нижегородской ярмарки посетили более 40 тысяч человек.
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