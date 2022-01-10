Демонтаж новогодней иллюминации на Нижегородской ярмарке начнется на предстоящей неделе Общество

Демонтаж новогодней иллюминации на Нижегородской ярмарке начнется на предстоящей неделе. Эти же выходные станут последними, когда можно будет порадоваться новогоднему убранству территории у Нижегородской ярмарки, сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на АНО "Центр 800".

Карусель, которая была подарена Нижнему Новгорода столичными властями, находится на балансе "Центра 800", и пока решается вопрос о ее будущем местонахождении. Как напомнил собеседник агентства, карусель точно останется в Нижнем Новгороде.

Напомним, что только в новогоднюю ночь праздничную площадку у Нижегородской ярмарки посетили более 40 тысяч человек.