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Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
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Происшествия

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Гагарина Нижнего Новгорода

21 января 2022 10:09  [45] Происшествия

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Гагарина Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 20 января в 18:50 на проспекте Гагарина, 116 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Митцубиси, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Рено Сандеро и Рено Клио, после чего автомобиль Лада 211240, который стал четвертым участником дорожно-транспортного происшествия, совершил наезд на водителя, выпавшего на проезжую часть после столкновения.

В результате ДТП пострадал водитель Митцубиси. Мужчина госпитализирован.

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Теги:
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