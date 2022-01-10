ДТП с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Гагарина Нижнего Новгорода Происшествия

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Гагарина Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 20 января в 18:50 на проспекте Гагарина, 116 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Митцубиси, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Рено Сандеро и Рено Клио, после чего автомобиль Лада 211240, который стал четвертым участником дорожно-транспортного происшествия, совершил наезд на водителя, выпавшего на проезжую часть после столкновения.

В результате ДТП пострадал водитель Митцубиси. Мужчина госпитализирован.