Кстовским тепловым сетям Нижегородского филиала Т Плюс исполняется пять лет Бизнес

Кстовским тепловым сетям Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" исполняется пять лет. Производственная площадка для обслуживания теплосетевых объектов Кстова и Кстовского района была создана после того как "Т Плюс" взяла их в концессию в январе 2017 года.

Как сообщает пресс-служба компании, все прошедшие годы компания целенаправленно наращивала вложения в повышение надежности и качества теплоснабжения жителей города и района. В 2021 году объем замены трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения достиг 16 км. При этом по программе "Большая перекладка" в Кстове дополнительно к первоначальным планам было реконструировано 4,9 км тепловых магистралей, выбранных на основании статистики повреждаемости за предыдущие три года. Общий объем ремонтной и инвестиционной программ Кстовских тепловых сетей (КТС) с учетом дополнительного финансирования в 2021 году составил 498 млн. рублей, практически удвоившись по сравнению с предыдущим годом.

В КТС активно внедряются современные технологии управления и контроля работы объектов теплоснабжения. К настоящему времени все центральные тепловые пункты в Кстове и большинство котельных автоматизированы и управляются из единой диспетчерской. В тепловых сетях создана система индикативного онлайн-учета теплоносителя. Для перекладок используются предварительно изолированные трубы, оснащенные с системой оперативного дистанционного контроля. Все это позволяет максимально быстро выявлять и устранять возможные дефекты.

После заключения концессионного соглашения началась масштабная модернизация котельных в сельских населенных пунктах Кстовского района. К настоящему времени техническое перевооружение и автоматизацию прошли 18 котельных. Остальные шесть планируется модернизировать в 2022-2023 годах.

В результате проделанной за пять лет работы повреждаемость на тепловых сетях города и района сократилось втрое – с 225 случаев в 2017 году до 83 в 2021 году.

"В Кстовских тепловых сетях трудятся отличные специалисты, люди ответственные и добросовестные. Сделано много, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, модернизация и "Большая перекладка" будут продолжаться, – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов. – Мы работаем, чтобы в домах жителей всегда было тепло и комфортно, и стремимся, чтобы они получали услуги современного уровня и высокого качества"/