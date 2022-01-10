Вопрос установки детских площадок стал самым обсуждаемым на заседании комитета по соцполитики Думы Дзержинска Общество

Порядок взаимодействия депутатов и администрации города по вопросам установки детских площадок предложено обсудить на отдельном совещании, сообщает пресс-служба Думы Дзержинска Нижегородской области.

В Гордуме состоялось заседание комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту под председательством Александра Терентьева. В повестку дня было включено четыре вопроса. Самым обсуждаемым стал вопрос об установке детских площадок в дзержинских дворах.

Как пояснил Александр Терентьев, в связи с активной реализацией программы "Формирование комфортной городской среды" существенно возросло количество заявок от жителей на благоустройство дворов. Такие заявки поступают, в том числе, и в адрес депутатских приемных. "Одна из основных задач депутатов – помочь жителям благоустроить их придомовые территории, - отметил он. - А для этого необходимо решить ряд организационных вопросов, и активизировать работу по информированию жителей".

Так, некоторое время назад были ужесточены требования к обеспечению безопасности оборудования и покрытия площадок, к их монтажу и эксплуатации. Строгие требования предъявляются и к местоположению площадки, поэтому выполнить все заявки жителей не представляется возможным по причинам даже не финансового, а организационно-правового характера. Александр Терентьев предложил депутатам вести более активную информационную работу, разъясняя жителям все возможности и запреты.

Кроме того, в связи с активизацией работы по благоустройству дворов появилась определенная очередность заявок, и необходимость в формировании плана установки. Для создания такой дорожной карты нужно наладить механизм взаимодействия всех участников процесса – управляющих компаний, депутатов, администрации города и жителей.

Также депутаты обсудили возможность расходования средств Резерва поддержки территорий на установку детских игровых элементов, а также постановку на баланс тех площадок, которые уже благоустроены. В пример был приведен округ депутата Сергея Смирнова, где установленная по инициативе жителей поселка Дачный площадка (в районе домов №№ 49, 50, 51 по ул. Свободы) пока не взята на баланс ни одной организации.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение предложить председателю городской Думы до 19 февраля организовать совещание, на котором выработать алгоритм взаимодействия депутатов и администрации города в части установки детских площадок на территории городского округа.

Еще одним вопросов повестки депутаты обсудили предложение своего коллеги Игоря Крашенинникова, который отметил, что многие мемориальные доски и памятники в городе необходимо привести в порядок, отремонтировать.

Игорь Крашенинников пояснил, что около аннотационных досок, размещённых на фасадах домов и зданий, проходят, в том числе, военно-патриотические и памятные мероприятия с участием дзержинских школьников. Однако многие доски со временем потеряли свой первоначальный вид. Члены комитета поддержали предложение коллеги запросить в администрации города информацию о планах по ремонту, содержанию, приведению в порядок памятников, стелл, мемориальных досок на территории Дзержинска в этом году.