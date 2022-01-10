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Обзор лучших тепловизоров iRay

21 января 2022 11:02  [47]

В число наиболее крупных производителей тепловизоров входит китайская компания IRay Technology Co., Ltd. Она была основана в 2009 году, а за время своего существования на рынке изготовитель сумел завоевать доверие множества покупателей и продвинуться не только на азиатский рынок, но и на европейский, австралийский, американский. Организация производит большой ассортимент монокуляров, прицелов, биноклей-тепловизоров. Каждый из приборов характеризуется высокой технологичностью, соответствует последним требованиям отрасли и гарантированно высоким стандартам качества.

Среди наиболее интересных моделей можно назвать такие:

  • Iray Xeye E3max V2Тепловизионный монокуляр Iray Xeye E3max V2. Создан из легкого и прочного пластика, имеет защиту от влаги стандарта IP66, в состоянии работать в температурном диапазоне от -30 до +50, подходит для охотников, натуралистов и любителей дикой природы. Имеет чувствительную матрицу разрешения 384x288 и большой объектив с диаметром в 35 мм. Дает возможность рассмотреть крупные объекты на расстоянии в 3,3 км, человека – на 1,4 км, рассмотреть мелкие объекты – на расстоянии в 300 м. Батарея обеспечивает автономную работу на 4,5 часа. Сопрягается с любыми девайсами через mini-USB, а с несколькими гаджетами тепловизор можно связать через Wi-Fi .
  • Тепловизионный монокуляр Iray Xeye E2n. Несмотря на то что устройство относится к бюджетным, Iray Xeye E2nоно обладает довольно широким набором функций и создано из материалов высокого качества. Имеет матрицу разрешения 240x180 и объектив диаметром 13 мм. Большой объект можно рассмотреть на расстоянии в 1,2 км, человека – 500 м, а в деталях – 100-150 м. Кнопки управления абсолютно бесшумны, что позволяет наблюдателю оставаться незамеченным в лесах и на открытой местности. Обладает весьма мощным аккумулятором, позволяющим использовать устройство до 15 часов без необходимости подзарядки. Имеет защиту от влажности уровня IP66.
  • Iray Xeye E3plus V2Тепловизионный монокуляр Iray Xeye E3plus V2. Работает до 7 часов без подзарядки, что является довольно внушительным показателем при такой высокой мощности. Прибор оснащен новым сенсором 12 мкм, матрицу с разрешением 384x288 и большой объектив на 25 мм. Позволяет рассмотреть автомобиль на расстоянии в 2, 67 км, человека — до 1,2 км, а более подробно — до 500 м. Имеет интерфейсы micro-usb и Wi-Fi, а также собственную память на 16 Gb. В дополнении присутствуют прицельная метка и лазерный целеуказатель.
  • Тепловизионный прицел Iray Saim Scp19. Имеет малый вес и является наиболее доступным по цене Iray Saim Scp19тепловизором, предназначенным для дневной и ночной охоты. Работает как на близких, так и на средних дистанциях. Способен распознать автомобиль на расстоянии до 980 м, подходит для установки на крупные охотничьи калибры, например, 9,3х64, .375 H&H Mag, прекрасно выдерживает отдачу 6000 Дж. Разрешение 256х192 пикселей.

В линейке бренда IRay представлено еще множество моделей устройств. Любой сможет выбрать по бюджету и требуемым характеристикам.

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