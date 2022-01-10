В чем заключаются преимущества электророхли?

Как известно, электророхля сегодня считается одним из самых распространенных и востребованных видов складского оборудования, помогающим транспортировать грузы с одного места на другое. В их конструкции имеется электропривод, а сама транспортировка не предполагает больших расстояний – как максимум по территории склада, от одного стеллажа к другому или на выгрузку с территории.
Сегодня существует огромное разнообразие подобных электротележек, однако все они имеют в своей конструкции прочную подвижную платформу, моторный отсек, защищенный от проникновения пыли и влаги, органы управления, с помощью которых оператор может выполнять отдельные погрузочно-разгрузочные операции и вилы. Цены на это оборудование тоже варьируются, а все потому, что они зависят от многих параметров:
Электророхля идеально подойдет для обслуживания небольших по площади и объемам транспортируемых грузов торговых объектов и складов, для фирм, занимающихся оптовыми поставками и перевозками крупногабаритных грузов, а также для тех складских помещений, где не предусмотрена вертикальное размещение грузов.
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