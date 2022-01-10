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В чем заключаются преимущества электророхли?

21 января 2022 11:06  [47]

Как известно, электророхля сегодня считается одним из самых распространенных и востребованных видов складского оборудования, помогающим транспортировать грузы с одного места на другое. В их конструкции имеется электропривод, а сама транспортировка не предполагает больших расстояний – как максимум по территории склада, от одного стеллажа к другому или на выгрузку с территории.

Сегодня существует огромное разнообразие подобных электротележек, однако все они имеют в своей конструкции прочную подвижную платформу, моторный отсек, защищенный от проникновения пыли и влаги, органы управления, с помощью которых оператор может выполнять отдельные погрузочно-разгрузочные операции и вилы. Цены на это оборудование тоже варьируются, а все потому, что они зависят от многих параметров:

  • Грузоподъемность: чем она больше, тем дороже будет стоить электророхля (при прочих равных условиях).
  • Выбранный способ управления: специальная кабина, размещенная в непосредственной близости от грузового блока, специальная платформа (в отличие от кабины, она открытая) или полное отсутствие стационарного места (и тогда оператор будет управлять тележкой, перемещаясь рядом с ней пешком, однако такой вариант, если честно, встречается достаточно редко).
  • Емкость батареи. Для того, чтобы выполнять все манипуляции, рохля должна иметь запас энергии, а значит, подзаряжаться периодически. Чем больше емкость, тем больше сможет рохля работать без подзарядки. Разброс велик: от 2 до 8 часов, так что, чем больше резерв работы без подзарядки, тем дороже будет стоить рохля.
  • Различные габариты. Например, для территорий с ограниченной площадью выпускают рохли с узкой базой, учитывая таким образом особенности эксплуатации.
  • Различные типы колес. Обычные предназначены для перемещения по обычной гладкой территории, а вот имеются некоторые варианты, благодаря которым возможно перемещаться по ухабистым поверхностям.

Электророхля идеально подойдет для обслуживания небольших по площади и объемам транспортируемых грузов торговых объектов и складов, для фирм, занимающихся оптовыми поставками и перевозками крупногабаритных грузов, а также для тех складских помещений, где не предусмотрена вертикальное размещение грузов.

Все разнообразие представленных вариантов можно найти ekb.stabeler.ru. Выбирайте тот вариант, который подойдет вам по сочетанию стоимости и заданных характеристик, и оформляйте ваш заказ.

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