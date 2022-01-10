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Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
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Общество

Нижний Новгород вошел в топ-3 популярных ж/д направлений в начале 2022 года

21 января 2022 11:10  [70] Общество

Нижний Новгород вошел в топ-3 популярных ж/д направлений в начале 2022 года – зимой и весной. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Больше всего путешествий на поездах из Москвы до конца зимы запланировано в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Белгород, Брянск, Яро-славль, Иваново, Саратов, Тулу и Воронеж. При этом на Санкт-Петербург приходится около четверти бронирований, а на остальные направления из топ-10 – еще 20%.

Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60% путешествий на поездах запланировано в Москву. Также в топ-10 популярных ж/д направлений из Северной столицы входят Псков, Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Ростов-на-Дону, Белгород, Сортавала, Вологда и Нижний Новгород.

Весной путешественники из Москвы запланировали больше всего поездок в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Кисловодск, Сочи, Симферополь, Адлер, Ярославль, Анапу и Апатиты.

Путешественники из Санкт-Петербурга весной на поездах собираются в Москву, Апатиты, Тверь, Тулу, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Елец, Яро-славль и Сортавалу.

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Теги:
Путешествия Туризм
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