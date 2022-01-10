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Особенности выбор надувной лодки ПВХ для охоты

21 января 2022 11:13  [53]

Нередко охотникам приходиться охотиться на воде. Чтобы иметь хорошую маневренность на водоеме во время выслеживания добычи, стоит использовать надувные лодки ПВХ для охоты Aquamania. В каталоге представлены надувные плавсредства разной конструкции, вместительности, грузоподъемностью и цены.

Преимущества использования

В отличие от килевых лодок, надувные имеют небольшую осадку. На них можно отлично преодолевать мелководье. Они позволяют бесшумно и быстро добраться до труднодоступных мест при охоте на водоплавающих птиц и зверя:

  • уток;
  • гусей;
  • бобров;
  • ондатру;
  • нутрию.

На таком надувном судне, сделанном из прочного ПВХ, можно пройти места, в которых растет водяная растительность. Такая лодка удобна и безопасна в эксплуатации. Ее можно транспортировать до мест охоты в сдутом виде. ПВХ – прочный материал, который не боится механических воздействий, ультрафиолета. Для ее зимнего хранения не потребуется много места. В сдутом и сложенном виде она легко поместиться в домашней кладовке или на антресолях в городской квартире.

Надувное судно позволит бесшумно маневрировать в труднопроходимых местах и тихо подкрадываться к добыче. Использование такого охотничьего снаряжения в разы поднимет результативность охоты и фотоохоты.

Такие лодки отличает:

  • наличие прочных швов, выполненных по технологии двойной герметизации;
  • возможность использования мотора или весел;
  • камуфляжная темная расцветка;
  • бесшумность;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета и морской воды;
  • оптимальная комфортность.

На сайте Aquamania можно подобрать надувную лодку ПВХ для охотников разной формы и пассажировместимости под конкретные задачи владельца.

Как правильно выбрать надувную лодку для охоты

При выборе такого плоскодонного судна из ПВХ следует обращать внимание на следующие факторы:

  • грузоподъемность;
  • вместительность;
  • количество баллонов;
  • конструкцию днища;
  • тип настила;
  • ходовые характеристики;
  • пригодность к модернизации.

В тематическом разделе каталога можно подобрать надувные средства для охотников с задранным носом, с которым будет проще плыть в зарослях на веслах и развивать хорошую скорость на открытой воде при использовании мотора.

Есть модели с привальным брусом, установленным вдоль бортов, позволяющим гасить волну и не дает находящимся в воде корягам оказывать воздействие на материал лодки. Все представленные охотничьи лодки имеют жесткое днище, обеспечивающее охотнику устойчивую позицию в момент стрельбы.

Все модели имеют гарантию качества, доставка по Украине осуществляется бесплатно.

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