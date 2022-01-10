Особенности выбор надувной лодки ПВХ для охоты

Нередко охотникам приходиться охотиться на воде. Чтобы иметь хорошую маневренность на водоеме во время выслеживания добычи, стоит использовать надувные лодки ПВХ для охоты Aquamania. В каталоге представлены надувные плавсредства разной конструкции, вместительности, грузоподъемностью и цены.

Преимущества использования

В отличие от килевых лодок, надувные имеют небольшую осадку. На них можно отлично преодолевать мелководье. Они позволяют бесшумно и быстро добраться до труднодоступных мест при охоте на водоплавающих птиц и зверя:

уток;

гусей;

бобров;

ондатру;

нутрию.

На таком надувном судне, сделанном из прочного ПВХ, можно пройти места, в которых растет водяная растительность. Такая лодка удобна и безопасна в эксплуатации. Ее можно транспортировать до мест охоты в сдутом виде. ПВХ – прочный материал, который не боится механических воздействий, ультрафиолета. Для ее зимнего хранения не потребуется много места. В сдутом и сложенном виде она легко поместиться в домашней кладовке или на антресолях в городской квартире.

Надувное судно позволит бесшумно маневрировать в труднопроходимых местах и тихо подкрадываться к добыче. Использование такого охотничьего снаряжения в разы поднимет результативность охоты и фотоохоты.

Такие лодки отличает:

наличие прочных швов, выполненных по технологии двойной герметизации;

возможность использования мотора или весел;

камуфляжная темная расцветка;

бесшумность;

устойчивость к воздействию ультрафиолета и морской воды;

оптимальная комфортность.

На сайте Aquamania можно подобрать надувную лодку ПВХ для охотников разной формы и пассажировместимости под конкретные задачи владельца.

Как правильно выбрать надувную лодку для охоты

При выборе такого плоскодонного судна из ПВХ следует обращать внимание на следующие факторы:

грузоподъемность;

вместительность;

количество баллонов;

конструкцию днища;

тип настила;

ходовые характеристики;

пригодность к модернизации.

В тематическом разделе каталога можно подобрать надувные средства для охотников с задранным носом, с которым будет проще плыть в зарослях на веслах и развивать хорошую скорость на открытой воде при использовании мотора.

Есть модели с привальным брусом, установленным вдоль бортов, позволяющим гасить волну и не дает находящимся в воде корягам оказывать воздействие на материал лодки. Все представленные охотничьи лодки имеют жесткое днище, обеспечивающее охотнику устойчивую позицию в момент стрельбы.

Все модели имеют гарантию качества, доставка по Украине осуществляется бесплатно.

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