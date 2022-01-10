Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в г. Ветлуга Нижегородской области 20 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 14:00, и на момент прибытия пожарных расчетов уже происходило горение внутри дома, где также наблюдалось сильное задымление.
На месте пожара в доме были обнаружены тела двух мужчин. В результате пожара огнем повреждены комнаты и кровля дома на общей площади 48 кв.м.
В МЧС уточнили, что на тяжесть последствий пожара повлияло позднее его обнаружение и сообщение в пожарную охрану.
Предположительная причина пожара - неправильное устройство и неисправность печного отопления.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 14 человек личного состава и пять единиц техники.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+