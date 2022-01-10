Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в г. Ветлуга Нижегородской области 20 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 14:00, и на момент прибытия пожарных расчетов уже происходило горение внутри дома, где также наблюдалось сильное задымление.

На месте пожара в доме были обнаружены тела двух мужчин. В результате пожара огнем повреждены комнаты и кровля дома на общей площади 48 кв.м.

В МЧС уточнили, что на тяжесть последствий пожара повлияло позднее его обнаружение и сообщение в пожарную охрану.

Предположительная причина пожара - неправильное устройство и неисправность печного отопления.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 14 человек личного состава и пять единиц техники.