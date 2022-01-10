Достопримечательности Алушты

Алушта – приятный городок в Крыму. Ежегодно сюда приезжает огромное количество туристов. Город гостеприимный и солнечный. Каждый турист найдет тут занятие по душе.

Алушта – уникальное место, которое расположено в живописном местечке. Сюда приезжают не только для того, чтобы поваляться на теплом песочке, но и для того, чтобы поправить здоровье. Здравницы раскинулись по всему побережью, и лечение можно с легкостью совместить с отдыхом на воде. Не стоит забывать и о достопримечательностях, которых очень много в городе.

Интересные места, которые стоит посетить обязательно

В Алуште немало достопримечательностей. И это не только строения, которые удалось сохранить, но и красивые природные места, которые выглядят презентабельно.

1. Водопад Джур-Джур или "Журчащий"

Джур-Джур – красивый и полноводный водопад, который наполнен водой даже летом. Чтобы увидеть это чудо природы, стоит бросить пляж и отправиться в ущелье Хапхал. Территория, которая ведет к водопаду, поросла лесом.

Места тут заповедные, и чтобы увидеть всю эту красоту, стоит прогуляться по секретным тропкам и попасть к месту, где бьет ключом водопад. Недалеко от водопада есть смотровая площадка. Есть также пещера, в которую стоит заглянуть.

Пансионат в Алуште на берегу моря дает возможность устроиться в комфортных условиях и провести отпуск в приятной обстановке.

2. Дворец княгини Гагариной

Дворец очень красивый. Его построили в прошлом веке, и местным властям удалось сохранить уникальную красоту дворца, который выполнен в романском стиле.

Красив дворец не только снаружи. Он привлекателен и внутри, потому что отделочные материалы привозили из Италии, Франции и Германии.

Около особняка растет кипарисовый парк и стоит статуя самой княгини.

3. Долина привидений

Таинственное название не может не привлекать туристов. Назвали так местность не просто так, а по той причине, что тут есть скалы, которые имеют причудливую форму.

Территорию признали геологическим памятником. Человек не принимал участие в создании памятника природы. Все сделала природа. Туристы приезжают сюда для того, чтобы посмотреть на чудо природы. Помимо этого, тут проложены и экскурсионные маршруты.

4. Долина Сотера

На территории долины Сотера есть уникальные камни, которые все называют "грибы". Эти каменные образования совершенно не характерны для местности.

Туристам очень сильно нравиться природа и уникальные каменные образования долины. Сюда приезжают сюда за красивыми видами и уникальными снимками.

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