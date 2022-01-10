Восемь приоритетных проектов для реализации в 2022 году определены Общественной палатой Нижнего Новгорода Общество

Восемь приоритетных проектов реализует Общественная палата Нижнего Новгорода в 2022 году. Эта информация прозвучала на отчетном заседании палаты, которое состоялось 20 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Открывая заседание, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил роль городской Общественной палаты и активное участие ее членов в жизни города. "С каждым днем Общественная палата города становится всё более влиятельной общественной площадкой, которая открыта для дискуссий по самым важным вопросам жизни города. Я вижу это по письмам, с которыми вы регулярно обращаетесь, и тем планам, которые вы для себя ставите. Кроме того, вы выражаете мнение, не зависимое от администрации города, от городской Думы, представляете общественность и своевременно можете указать, когда накапливаются какие-либо вопросы. А мы, в свою очередь, можем купировать их на стадии зарождения", - сказал Юрий Шалабаев, открывая заседание.

Глава города пообещал, что администрация поддержит и поможет в реализации инициатив членов палаты и проектов, направленных на развитие Нижнего Новгорода.

Основные итоги работы в 2021 году подвел председатель палаты Геннадий Рябов и председатели постоянных комиссий палаты.

"В прошлом году было зарегистрировано 138 обращений жителей города в палату и запросов палаты в органы власти и иные организации. Состоялось большее 80 общественных обсуждений и дискуссий по вопросам развития города и региона, в которых приняли участие члены Общественной палаты", – сообщил председатель.

Также Геннадий Рябов отметил, что за полтора года работы палаты в 2019-2021 году персональный состав палаты обновился на 20%. "Только в 2021 году у нас пришли и сразу включились в работу новые члены палаты Ольга Шумакова, Михаил Тараканов, Александр Котюсов, Артур Амбарцумян", - добавил он.

Также Геннадий Рябов вручил удостоверение члена палаты Сергею Горячеву, который был избран в конце 2021 года по квоте главы города.

В ходе отчета, члены палаты напомнили, как участвовали в подготовке к юбилею города – разрабатывали и реализовывали социокультурные инициативы, вошли в экспертные советы по широкому кругу вопросов от культурных до инфраструктурных, а Геннадий Рябов стал послом 800-летия Нижнего Новгорода.

"В 2021 году в работе палаты наметились новые тенденции: стирание содержательных границ в работе комиссий, востребованность членов городской Общественной палаты в качестве экспертов областных и федеральных проектов, а также появились новые формы работы с общественными организациями и жителями города, – заявил Геннадий Рябов. – Также хочу отметить, что инициатива членов нашей палаты по учреждению Дня отца была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным".

Приоритетными проектами стали:

1. "Сохраним город после юбилея: народный контроль" – мониторинг состояния объектов, благоустроенных к 800-летию Нижнего Новгорода;

2. "Вам решать: разбираемся и участвуем" – проект, позволяющий нижегородцам разобраться в механизмах инициативного бюджетирования;

3. "НКО твоего города" – информационный проект, дающий возможность НКО и сообществам рассказать жителям о совместной деятельности и реализуемых проектах с помощью городской социальной рекламы;

4. "Культурная столица Поволжья" – цикл мероприятий и проектов в области культуры, образования и межнациональных отношений;

5. "Родительский контроль" за ремонтом учебных заведений и качеством питания в детских садах и школах;

6. "Нижний Новгород – Родина Героев" – проект по сохранению исторической памяти и увековечению памяти нижегородцев;

7. "Экспертная лига Общественной палаты" – сбор инициатив и предложений для дальнейшей проработки;

8. "Город на связи: общественные обсуждения" – организация общественных обсуждений городских проектов и направлений развития Нижнего Новгорода.