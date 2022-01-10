Семь соседских центров нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Семь соседских центров нового формата планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев на свой странице в социальной сети в Instagram.

По словам главы города, три соседских центра в формате "вМесте", подготовленных в 2021 году, готовятся к открытию в ближайшее время, еще четыре центра начнут работу в течение года. "Создание новых центров осуществляется в расчете на привлечение молодежной аудитории. В обновленной концепции, главный слоган которой "Засветись с нами вМесте!", особое значение уделяем взаимодействию с различными сообществами и вовлечению молодежи в локальную событийную и проектную деятельность. В таких центрах предусмотрены зоны коворкинга, мультипликационные обучающие студии, читальные залы и залы для переговоров", - отметил Юрий Шалабаев.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев проинспектировал работу соседского центра нового формата, который открылся в декабре 2021 года на улице 40 лет Победы, 4.

Напомним, в Нижнем Новгороде соседские центры появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений и объединяли людей, как правило, серебряного возраста. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде открыли первые восемь соседских центров в семи районах города: Сормовском, Автозаводском, Нижегородском, Советском, Канавинском, Ленинском и Приокском.