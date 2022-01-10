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Общество

Уникальные документы передал в архив Арзамасский водоканал во время празднования 110-летия

21 января 2022 13:20  [90] Общество

Арзамасский водоканал, являющийся дочерним предприятием АО "Нижегородский водоканал", отмечает 110-летие со дня прокладки в городе первого водопровода.

Как сообщает пресс-служба предприятия, при подготовке к юбилейным мероприятиям работники водоканала обнаружили сотни уникальных документов 1930-1970 х г.г. Это чертежи и схемы, пояснительные записки и результаты работы исследовательских экспедиций, акты об испытаниях и сметы на строительство. Многие из этих документов вошли в книгу "Арзамасский водопровод. 110 лет истории", а оригиналы были переданы в арзамасский архив и теперь будут доступны жителям города, которые смогут оценить все этапы строительства, а также важность работы Арзамасского водоканала.

"Вода и тепло - это кровеносная система любого города, - подчеркнул мэр Арзамаса Александр Щелоков на торжественном мероприятии, посвященном юбилею. - И, безусловно, для такого компактного города, как Арзамас, отличающегося самой высокой в Нижегородской области плотностью населения, бесперебойная работа водоснабжения и водоотведения - принципиальный вопрос. За время своей работы здесь я вспоминаю, пожалуй, только 3 проблемных обращения по вопросам, связанным с водой. И сегодня я могу говорить о компетентности и слаженной работе сотрудников Арзамасского водоканала, и о том, что в последнее время я вижу хорошую скорость решения тех задач, которые перед нами ставят жители. Кроме того, у нас один из самых низких тарифов на воду, и это тоже результат определенной эффективности. Поэтому могу поздравить коллектив и пожелать, чтобы они продолжали свой богатый трудовой путь, радовали город новыми проектами. Впереди у нас амбициозные планы".

Кроме того, на праздновании юбилея благодарственными письмами были награждены ветераны и заслуженные работники предприятия, а также подведены итоги деятельности водоканала за последние годы.

"Для меня, как руководителя «головного» предприятия – Нижегородского водоканала, особенно ценно то, что с момента начала нашего взаимодействия с Арзамасским водоканалом он показал серьезные результаты по многим направлениям, - подчеркнул генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков. - Так только в рамках реализации инвестиционной программы за период 2016-2021 в инфраструктуру было вложено 328,246 млн. рублей: модернизированы все водопроводные насосные станции, возведены три новых и модернизированы 5 канализационных станций, построены новые линейные объекты как водоснабжения, так и водоотведения, реконструированы сети, которым давно требовалось обновление. Хорошие темпы взяты и в капитальном ремонте: отремонтированы почти 40 км водопровода, а это 10% от всех сетей, и 8 км канализационных сетей".

Благодаря проведенным мероприятиям водопроводные сети стали кольцевыми, что существенно повысило надежность системы. Кроме того, значительно – на 58 % (в сравнении с 2014 годом) снизилось число аварии на сетях холодного водоснабжения. Положительная динамика наблюдается и по канализационным сетям, а также значительно – на 16% - снизились потери воды.

"В свою очередь, я хочу ещё раз выразить свою благодарность нашим сотрудникам, которые круглосуточно, в любую погоду работают на благо города, - сказал генеральный директор ООО "Арзамасский водоканал" Сергей Алфёров. - Наша общая задача и дальше улучшать водоснабжение и водоотведение в городе Арзамас".

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Теги:
Арзамас Архивные документы Водоканал
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