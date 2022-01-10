Балка с качелями и навес обрушились на благоустроенном Кабацком озере в Богородске Общество

Балка с качелями и навес обрушились на благоустроенном Кабацком озере в Богородске Нижегородской области.

Как сообщил в своем Instagram депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, "ситуация вопиющая". "Потрачены большие бюджетные средства, а работы выполнены крайне некачественно. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших", - добавил он, напомнив, что территория у озера была благоустроена не так давно.

"Специалисты выявили излишнюю нагрузку на одну из балок деревянной конструкции, которая вызвана, с большой вероятностью, браком в материале”, — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области. "Выяснил, что подобный случай у подрядчика ООО "Юламенс" не первый, были проблемы на его объектах и раньше", - подчеркнул Алексей Антонов.

Он также добавил, что, объект будет восстановлен силами другого "более добросовестного подрядчика", в ближайшее время балку заменят на новую. Стоимость восстановительных работ будет компенсирована за счет банковской гарантии ООО «Юламенс» (почти миллион рублей), остальная сумма будет взыскана через суд.

В заключение Алексей Антонов отметил, что вместе с коллегами депутатами "Единой России" будет добиваться, чтобы ООО "Юламенс" больше не имела возможности работать на таких объектах с привлечением бюджетных средств.

Напомним, что озеро Кабацкое является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года с реализацией в 2020 году в категории "Малые города с численностью населения 20-50 тысяч человек". Основной концепцией благоустройства является создание вокруг озера многофункционального прогулочного маршрута, ориентированного на местных жителей и туристов.