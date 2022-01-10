Более 80 фактов браконьерства было пресечено в Нижегородской области в 2021 году Общество

Более 80 фактов браконьерства было пресечено в Нижегородской области в 2021 году, сообщает пресс-служба Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте по итогам совещания по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2021 год.

В ведомстве в качестве примера привели ситуацию, когда в районе 884 км судового хода Чебоксарского водохранилища реки Волга был задержан браконьер, осуществляющий незаконную добычу рыбы. Установлено, что 45-летний мужчина поймал 29 стерлядок. Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил более 130 тысяч рублей.



Напомним, что вылов данного вида рыбы запрещен при осуществлении спортивно-любительского рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного назначения Нижегородской области и способен привести к массовому истреблению охраняемых видов рыб.

В пресс-службе УТ МВД России отметили, что борьба с браконьерством – одна из ключевых задач водной полиции.

СПРАВКА:

Управление на транспорте МВД России - структурное подразделение центрального аппара-та МВД РФ, обеспечивающее правопорядок на объектах железнодорожного, водного и воз-душного транспорта.

В 2010 году в рамках широкомасштабной реформы Министерства внутренних дел созданы управления на транспорте по федеральным округам. Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу с дислокацией в городе Нижний Новгород образо-вано путем слияния трех ранее существовавших УВДТ – Волго-Вятского, Средневолжского и Приволжского.