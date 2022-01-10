Социальных координаторов программы "Дорога в жизнь" наградили в Нижнем Новгороде Общество

Социальных координаторов программы "Дорога в жизнь" наградили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Миссия программы - раннее выявление и социализация инвалидов и граждан с заболеваниями, влекущими за собой установление инвалидности и нуждающихся в дополнительной помощи. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пилотная программа в регионе реализуется с февраля 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Глава региона подчеркнул, что цель программы "Дорога в жизнь" - помочь людям, которые получили травму или заболевание, повлекшие инвалидность, адаптироваться к новым условиям жизни, своевременно и в полном объеме обеспечить им необходимые и качественные услуги (медицинские, психологические, юридические, социальные и иные).

"Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал необходимость проактивного сотрудничества с гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Важно, чтобы человек знал обо всех возможностях, которые помогут ему в дальнейшем, и умел ими пользоваться. Добиться такого результата невозможно без подготовленных специалистов", - отметил Глеб Никитин.

"Концепцию проекта "Дорога в жизнь" я представил президенту Владимиру Владимировичу Путину 3 декабря 2020 года, и он поручил пилотировать этот проект в нашем регионе, чтобы затем тиражировать по всей стране. По статистике, в нашей стране только 25% людей с инвалидностью трудоспособного возраста является активными членами общества. Остальные не работают, не занимаются спортом, не путешествуют, не ведут активный образ жизни. Появление, по сути, новой профессии - социального координатора - поможет людям с инвалидностью на раннем этапе получить необходимую помощь и в дальнейшем стать активным членом общества", - сказал инициатор и руководитель проекта Роман Пономаренко.

Как отметил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Сергей Клементьев, проект "Дорога в жизнь" является актуальным с точки зрения организации межведомственного взаимодействия для решения сложных вопросов помощи людям с инвалидностью и ОВЗ или людям, которым только предстоит установление инвалидности.

"Успешное решение этих проблем в результате заключенных соглашений и совместных усилий позволило нам значительно сократить сроки предоставления медицинской помощи, оформления необходимых документов для получения социальных выплат и льгот, а также технических средств и непосредственно реабилитации и организации надлежащего процесса сопровождения лиц, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - рассказал Сергей Клементьев.

Заместитель министра социальной политики также подчеркнул, что в настоящее время проект является востребованным и требует тиражирования на всей территории Нижегородской области.

"В феврале текущего года мы планируем представить результаты проекта губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, внести предложения по развитию проекта и определиться с дальнейшими задачами", - подытожил Роман Пономаренко.



СПРАВКА:

Социальным координатором программы "Дорога в жизнь" может стать гражданин, имеющий высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы в качестве специалиста по социальной работе не менее одного года либо социального работника не менее двух лет, с которым предварительно проводилось собеседование по программе обучения социальных координаторов.

Социальный координатор ведет индивидуальный маршрут пациента, который составляется по направлениям:

- психологическое (оказание кризисной психологической помощи и реализация индивидуальной программы психологического сопровождения пациента и членов его семьи);

- медицинское (дальнейшее обследование, подключение профильных медицинских учреждений и специалистов);

- административное (помощь в оформлении инвалидности, подготовка документов, связанных с индивидуальной программой реабилитации и адаптации);

- социально-бытовое (рекомендации по адаптации места проживания, рекомендации по адаптации).

Социальные координаторы индивидуально ведут целевые группы проекта по направлениям, помогают им на раннем этапе проходить медицинскую и психологическую реабилитацию и социализироваться к новым условиям жизни.