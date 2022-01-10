Более 1800 ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде в 2021 году Происшествия

Более 1800 ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде в 2021 году, сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что в 2021 году на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 1849 ДТП с пострадавшими, в которых 55 человек погибли и 2245 получили ранения различной степени тяжести.



В 72 ДТП не были пристегнуты водители, в 58 ДТП – пассажиры. Погибли при этом 5 водителей и 2 пассажира.

Стоит отметить, что с 24 по 30 января 2022 года на дорогах Нижнего Новгорода сотрудники ГИБДД усилят работу по пресечению нарушений правил использования ремней безопасности и детского удерживающего устройства водителями и пассажирами транспортных средств в рамках акции ”Нижний, пристегнись!”