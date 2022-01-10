Нижегородское гала-шоу "Начало нового" получило международную премию EFEA Awards Общество

Нижегородское гала-шоу "Начало нового" получило международную ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards, сообщает пресс-служба правительства региона.

Шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода стало победителем в региональной категории номинации «Событие года». Награду вручили в рамках Евразийского ивент-форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 января.

"Особенно приятно, что проекты, реализованные в Нижнем Новгороде в юбилейный год, прозвучали на всю страну и не остались незамеченными. Мы получили высокие оценки и профессионального сообщества, и гостей праздника. У города появились новые точки притяжения. Настоящий прорыв удалось сделать в сфере событийного туризма. Благодарю всех, кто поддерживал и поддерживает движение вперед", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При выборе победителя учитывались итоги рейтинга, составленного информационными и аналитическими агентствами по количеству упоминаний форумов, выставок, фестивалей и мест для проведения событий в публикациях российских СМИ.

"Эту премию называют "Оскаром индустрии встреч", так что получить эту награду очень почетно. Номинантами становятся проекты, которые проявили себя особенно ярко", - рассказал после получения награды директор департамента развития туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Кроме того, диплом победителя в региональной категории "Площадка года" получил выставочный комплекс "Нижегородская ярмарка". В 2021 году здесь состоялось более 30 крупных событий, в том числе финал конкурса "Мастера гостеприимства" и конференция "ЦИПР". Напомним, Нижегородская ярмарка стала и главной площадкой проведения фестиваля "Новогодняя столица России".

В шорт-лист премии в региональной категории номинации "Событие года" также вошел нижегородский фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов".



СПРАВКА:

Премия EFEA Awards – независимая премия профессионалов индустрии встреч, которая проводится с 2015 года. Премия присуждается в пяти номинациях.

Евразийский Ивент Форум проходит с 2012 года и объединяет на одной площадке лидеров ивент-сообщества, а также экспертов делового и инсентив-туризма. В 2022 году мероприятие проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок, Национального конгресс-бюро, Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, Национальной ассоциации организаторов мероприятий, СРО Союза выставочных застройщиков и АО "ЭКСПОЦЕНТР". За предыдущие десять лет в Евразийском Ивент Форуме приняли участие более 4 500 профессионалов событийной индустрии из 100 стран мира и регионов России, выступили более 800 спикеров, состоялось свыше 2 600 встреч на Бирже деловых контактов.