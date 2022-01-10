Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 января 2022 16:26  [12] Евгений Люлин: Всегда приятно, когда удаётся кому-то помочь или исполнить заветную мечту
21 января 2022 16:10  [60] Нижегородское гала-шоу "Начало нового" получило международную премию EFEA Awards
21 января 2022 15:55  [59] Почти 300 га будет отведено под жилую застройку на территории Запрудновского сельсовета
21 января 2022 15:42  [88] Учащихся аварийной школы №3 в Арзамасе распределят по другим учебным заведениям
21 января 2022 15:35  [116] Минздрав Нижегородской области разъяснил порядок оформления медотвода от вакцинации
21 января 2022 15:29  [88] Социальных координаторов программы "Дорога в жизнь" наградили в Нижнем Новгороде
21 января 2022 15:19  [97] Более 80 фактов браконьерства было пресечено в Нижегородской области в 2021 году
21 января 2022 14:48  [151] Билайн запускает комплексное решение "Beeline AI – поиск людей" для спасательных операций в осенне-зимний период
21 января 2022 14:25  [140] Более 113 тысяч жителей Нижнего Новгорода являются малоимущими
21 января 2022 13:45  [140] Комитет по строительству Думы Дзержинска поддержал снижение коэффициентов для расчета аренды муниципальных земельных участков
Общество

Нижегородское гала-шоу "Начало нового" получило международную премию EFEA Awards

21 января 2022 16:10  [60] Общество

Нижегородское гала-шоу "Начало нового" получило международную ежегодную независимую премию среди организаторов мероприятий EFEA Awards, сообщает пресс-служба правительства региона.

Шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода стало победителем в региональной категории номинации «Событие года». Награду вручили в рамках Евразийского ивент-форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 января.

"Особенно приятно, что проекты, реализованные в Нижнем Новгороде в юбилейный год, прозвучали на всю страну и не остались незамеченными. Мы получили высокие оценки и профессионального сообщества, и гостей праздника. У города появились новые точки притяжения. Настоящий прорыв удалось сделать в сфере событийного туризма. Благодарю всех, кто поддерживал и поддерживает движение вперед", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При выборе победителя учитывались итоги рейтинга, составленного информационными и аналитическими агентствами по количеству упоминаний форумов, выставок, фестивалей и мест для проведения событий в публикациях российских СМИ.

"Эту премию называют "Оскаром индустрии встреч", так что получить эту награду очень почетно. Номинантами становятся проекты, которые проявили себя особенно ярко", - рассказал после получения награды директор департамента развития туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Кроме того, диплом победителя в региональной категории "Площадка года" получил выставочный комплекс "Нижегородская ярмарка". В 2021 году здесь состоялось более 30 крупных событий, в том числе финал конкурса "Мастера гостеприимства" и конференция "ЦИПР". Напомним, Нижегородская ярмарка стала и главной площадкой проведения фестиваля "Новогодняя столица России".

В шорт-лист премии в региональной категории номинации "Событие года" также вошел нижегородский фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов".

СПРАВКА:
Премия EFEA Awards – независимая премия профессионалов индустрии встреч, которая проводится с 2015 года. Премия присуждается в пяти номинациях.
Евразийский Ивент Форум проходит с 2012 года и объединяет на одной площадке лидеров ивент-сообщества, а также экспертов делового и инсентив-туризма. В 2022 году мероприятие проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок, Национального конгресс-бюро, Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, Национальной ассоциации организаторов мероприятий, СРО Союза выставочных застройщиков и АО "ЭКСПОЦЕНТР". За предыдущие десять лет в Евразийском Ивент Форуме приняли участие более 4 500 профессионалов событийной индустрии из 100 стран мира и регионов России, выступили более 800 спикеров, состоялось свыше 2 600 встреч на Бирже деловых контактов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Искусство Награды Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph