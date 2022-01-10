Специалисты АПЗ им. Пландина выиграли грант конкурса молодёжных проектов и инициатив "Молодой Арзамас"

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21 января 2022 16:17  [87] Бизнес
Егор Кечин и Николай Зубков

Егор Кечин и Николай Зубков

Фото: Татьяна Лисенкова

Молодые специалисты АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" - инженер-конструктор ОГК Егор Кечин и инженер-технолог СГТ Николай Зубков - выиграли грант конкурса молодёжных проектов и инициатив "Молодой Арзамас". Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

На грантовом конкурсе, партнёром которого является АО "АПЗ", в номинации "Наука и образование" студенты 2 курса магистратуры Арзамасского политехнического института (филиала НГТУ им. Р.Е. Алексеева), представили научно-технический проект "Бактерицидная сушилка".

Идею этого прибора в прошлом году презентовал Николай Зубков на заводском конкурсе проектов новой гражданской продукции. Работа заинтересовала руководство предприятия, молодой специалист занял первое место.

Вместе с Егором Кечиным и преподавателями АПИ НГТУ кандидатом технических наук доцентом Андреем Гуськовым и кандидатом экономических наук Лилией Борисковой доработали и оформили проект. От АПЗ ребята заручились письмом поддержки, что предприятие готово оказать информационную и техническую помощь в реализации проекта.

Конкурс проходил в два этапа. Первый – заочный, второй – презентация проекта.

"Цель нашей работы – реализация усовершенствованных конструкций бактерицидной сушилки, с применением ультрафиолетовой лампы УФО, а также жидкостным санитайзером. Для оптимальной реализации проектных решений на рынке было предложено несколько вариантов исполнения сушилок: погружной тип конструкции и стандартный", - рассказал Егор Кечин.

Молодые специалисты получили грант в размере 33 тыс. рублей. Эти средства они направят на изготовление 3D-модели конструкции. К апрелю планируют сделать опытный образец сушилки.

На снимке: инженер-конструктор отдела главного конструктора Егор Кечин, инженер-технолог службы главного технолога Николай Зубков.

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Теги:
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