Тренажеры для дома: как выбрать

Когда в доме есть место, чтобы установить тренажер, а у Вас достаточно мотивации, чтобы заниматься спортом самостоятельно, это стоит сделать незамедлительно.
Выбираем тренажер для дома: эффективность, достоинства и недостатки
Обычно для домашнего использования специалисты рекомендуют купить один из пяти станков.
Предназначен для развития силы ног и увеличения выносливости. Не дает излишней нагрузки на колени. Идеален для пожилых людей и обладателей лишнего веса, так как позволяет сжигать без напряга от 400 ккал за час спокойной “езды”.
Велотренажеры относятся к кардиотренажерам. В зависимости от потребностей, есть несколько видов.
Велотренажеры с ременной нагрузкой стоят дешевле других типов, но они не дают сильной нагрузки на ноги и бедра. Магнитные велотренажеры - альтернатива ременным. Разработаны для интенсивных кардиотренировок. Тренажеры с электромагнитной системой отслеживания пульса и потраченных килокалорий идеальны для людей, которые серьезно настроены заняться своим здоровьем на дому.
Предназначен для сжигания 600-800 к/калорий за час бега при скорости до 10 км/ч, уменьшения веса, поддержания сердечно-сосудистой системы в норме, развития выносливости. Но этот тип спортивных станков увеличивает нагрузку на коленные суставы и позвоночник, поэтому при большом лишнем весе и болезнями спины мы рекомендуем выбрать эллиптический тренажер или велотренажер.
Механические беговые дорожки - самые дешевые. Они не имеют двигателя. На таких моделях сильно устают локти и кисти рук. Предназначен больше для ходьбы, а не для бега. Но это не относится к инерционным моделям, в которых полотно изогнуто.
Беговые дорожки с двигателем наиболее популярны. Чем двигатель мощнее, тем больше скорость при беге можно разогнать.
Подходит для людей с любым уровнем подготовки и весом. Производит эллиптические движения ногами со сниженной нагрузкой на коленные суставы и позвонки, задействует дополнительно плечи. По затратам калорий и развитию выносливости аналогичен беговой дорожке, но сил тратится меньше.
Обращайте внимание на вес маховика в ременных и магнитных моделях: он не должен быть меньше 10 кг, иначе педали будут ходить не плавно, и заниматься на таком снаряде будет некомфортно.
Для нагрузки на спину, плечи, грудь, бицепсы, ягодицы, бедра, пресс, и даже запястья. Минимальный риск получить травму, нет ударной нагрузки на суставы и колени. Сжигает от 600 ккал в час.
Гребные тренажеры с гидравлическими цилиндрами стоят недорого, подходят для тех, кто владеет гребной техникой. Тренажеры с центральной тягой больше подходят для новичков.
По системе нагрузки делятся на магнитные, водные, электромагнитные и аэродинамические модели.
Этот тренажер должен крепится на турнике, двери или стойке. Представляет собой стропы из нейлона с ручками для рук и петлями для ног. Предназначен для выполнения отжиманий, разводок, подтягиваний, выпадов, приседаний, скручиваний на пресс и других упражнений с собственным весом. Нужны усилия, чтобы держать равновесие, но зато Вы прокачаете не только мышцы, но и координацию.
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В оригинальных моделях предусмотрена система регулировки длины петель, механизмы для того, чтобы петли не проскальзывали, надежные крепления, долговечное покрытие ручек.
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