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Тренажеры для дома: как выбрать

21 января 2022 16:19  [62]

Когда в доме есть место, чтобы установить тренажер, а у Вас достаточно мотивации, чтобы заниматься спортом самостоятельно, это стоит сделать незамедлительно.


Выбираем тренажер для дома: эффективность, достоинства и недостатки

Обычно для домашнего использования специалисты рекомендуют купить один из пяти станков.

Велотренажер

  • Занимаемая площадь пола - примерно 1 м х 1,5 м (но есть разные модели).
  • Стоимость - от 5000 рублей (в интернет-магазине Armssport).


Предназначен для развития силы ног и увеличения выносливости. Не дает излишней нагрузки на колени. Идеален для пожилых людей и обладателей лишнего веса, так как позволяет сжигать без напряга от 400 ккал за час спокойной “езды”.

На что нужно обратить внимание при выборе велотренажера для дома?

Велотренажеры относятся к кардиотренажерам. В зависимости от потребностей, есть несколько видов.

  • Вертикальный. Напоминает обычный велосипед. На нем нагрузки будут умеренными, особенно на позвоночник.
  • Спин-байк. Современный вид велотренажеров для любителей тяжелой и быстрой езды. Посадка - как на гоночном велосипеде.
  • Горизонтальный. Крутить педали можно полулежа. Подходит для тех, кто не может позволить себе интенсивные нагрузки, но хочет прокачивать сердечную мышцу каждый день.


Велотренажеры с ременной нагрузкой стоят дешевле других типов, но они не дают сильной нагрузки на ноги и бедра. Магнитные велотренажеры - альтернатива ременным. Разработаны для интенсивных кардиотренировок. Тренажеры с электромагнитной системой отслеживания пульса и потраченных килокалорий идеальны для людей, которые серьезно настроены заняться своим здоровьем на дому.

Беговая дорожка

  • Занимаемая площадь пола - максимум 1,7 м х 0,7 м (зависит от модели, есть складываемые).
  • Стоимость - от 10000 рублей.


Предназначен для сжигания 600-800 к/калорий за час бега при скорости до 10 км/ч, уменьшения веса, поддержания сердечно-сосудистой системы в норме, развития выносливости. Но этот тип спортивных станков увеличивает нагрузку на коленные суставы и позвоночник, поэтому при большом лишнем весе и болезнями спины мы рекомендуем выбрать эллиптический тренажер или велотренажер.

Механические беговые дорожки - самые дешевые. Они не имеют двигателя. На таких моделях сильно устают локти и кисти рук. Предназначен больше для ходьбы, а не для бега. Но это не относится к инерционным моделям, в которых полотно изогнуто.

Беговые дорожки с двигателем наиболее популярны. Чем двигатель мощнее, тем больше скорость при беге можно разогнать.

Эллиптический тренажер

  • Занимаемая площадь пола - максимум 1,7 м х 1,5 м (зависит от модели).
  • Стоимость - от 5000 рублей в интернет-магазине тренажеров.


Подходит для людей с любым уровнем подготовки и весом. Производит эллиптические движения ногами со сниженной нагрузкой на коленные суставы и позвонки, задействует дополнительно плечи. По затратам калорий и развитию выносливости аналогичен беговой дорожке, но сил тратится меньше.

  • Ременные модели имеют ряд недостатков: они шумят, не дают нормальной нагрузки на тело и быстро ломаются (хотя и стоят недорого).
  • Магнитный подходит для интенсивных тренировок, меньше шумит, но стоит дороже.
  • Электромагнитный - для продвинутых спортсменов.


Обращайте внимание на вес маховика в ременных и магнитных моделях: он не должен быть меньше 10 кг, иначе педали будут ходить не плавно, и заниматься на таком снаряде будет некомфортно.

Гребной тренажер

  • Занимаемая площадь пола - около 2 м х 0,5 м (есть модели, которые хранятся вертикально).
  • Стоимость - от 10000 рублей.


Для нагрузки на спину, плечи, грудь, бицепсы, ягодицы, бедра, пресс, и даже запястья. Минимальный риск получить травму, нет ударной нагрузки на суставы и колени. Сжигает от 600 ккал в час.

Гребные тренажеры с гидравлическими цилиндрами стоят недорого, подходят для тех, кто владеет гребной техникой. Тренажеры с центральной тягой больше подходят для новичков.

По системе нагрузки делятся на магнитные, водные, электромагнитные и аэродинамические модели.

Петли TRX для полноценного тренинга

  • Не занимают много места, помещаются в небольшой мешочек.
  • Стоимость - от 8000 рублей (оригинал).


Этот тренажер должен крепится на турнике, двери или стойке. Представляет собой стропы из нейлона с ручками для рук и петлями для ног. Предназначен для выполнения отжиманий, разводок, подтягиваний, выпадов, приседаний, скручиваний на пресс и других упражнений с собственным весом. Нужны усилия, чтобы держать равновесие, но зато Вы прокачаете не только мышцы, но и координацию.


В оригинальных моделях предусмотрена система регулировки длины петель, механизмы для того, чтобы петли не проскальзывали, надежные крепления, долговечное покрытие ручек.

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