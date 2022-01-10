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Общество

Евгений Люлин: Всегда приятно, когда удаётся кому-то помочь или исполнить заветную мечту

21 января 2022 16:26  [90] Общество

Юные жители Дзержинска в январе вернулись из поездки в Москву, которая была организованна председателем Законодательного собрания Нижегородской области Евгением Люлиным, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, что в декабре 2021 года, находясь с визитом в Дзержинске, спикер регионального парламента посетил семью Зотовых. Мама, Светлана Евгеньевна, работает в Дзержинском санаторном детском доме. Прошло 5 лет с того момента, когда она приняла в свою семью Женю Соколова и Вику Казакову. Ребята - инвалиды детства. Сегодня Женя учится в 6 классе, а Виктория в 5 классе коррекционной школы. Но несмотря на это Женя лауреат 3 степени II регионального конкурса-фестиваля для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и людей с инвалидностью, участник Всероссийского творческого конкурса среди школьников "И помнит мир спасённый...", посвящённого 75 годовщине Великой Победы. Виктория участница и победительница викторин и конкурсов для детей с глубокой умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями. Девиз семьи: "Делать каждый день своей семьи особенным!".

Женя и Вика очень мечтали увидеть Москву. Тогда, в ходе визита, председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин вручил детям сладкие подарки и сертификат на поездку в столицу, чтобы они смогли съездить и увидеть город своими глазами.

Посетив столицу, ребята написали слова благодарности спикеру регионального парламента, сопроводив их стихотворением собственного сочинения.

"Всегда приятно, когда удаётся кому-то помочь, решить чью-то проблему, исполнить мечту. Накануне Нового года организовал поездку в Москву для двух детей из Дзержинска – Жени и Вики, а также для их мамы Светланы Евгеньевны. И получил от них отзыв. Ребята прислали свои фотографии, поделились впечатлениями. Дети мечтали своими глазами увидеть часовых у Могилы Неизвестного солдата, Вечный Огонь, храм Василия Блаженного, посетить столичные развлекательные центры. Побывали везде, где запланировали. В Москвариуме, который является одним из крупнейших океанариумов Европы, посмотрели на уникальных морских животных. Прогулялись по ВДНХ, где выставлены образцы самой современной техники. Оценили красоту Измайловского дворца. Уверен, что ребята набрались впечатлений на целый год", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Дети Евгений Люлин Законодательное собрание
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