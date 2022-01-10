Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
21 января 2022 18:34  [85] Гранты до 25 млн рублей могут получить нижегородские инновационные компании
21 января 2022 17:53  [101] ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть
21 января 2022 16:30  [113] ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники
21 января 2022 16:17  [113] Специалисты АПЗ им. Пландина выиграли грант конкурса молодёжных проектов и инициатив "Молодой Арзамас"
21 января 2022 14:23  [143] Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка "Открытие" вырос за 2021 год на 40%
21 января 2022 10:22  [185] Кстовским тепловым сетям Нижегородского филиала Т Плюс исполняется пять лет
20 января 2022 19:05  [379] Более 2,7 тысячи льготных лицензий на отечественное ПО получили малые и средние предприятия Нижегородской области
20 января 2022 17:03  [341] ВТБ Лизинг нарастил автомобильные продажи на четверть в 2021 году
20 января 2022 16:19  [306] Группа ВТБ: в 2022 году темп роста цен на недвижимость снизится минимум втрое
20 января 2022 15:43  [290] Банк "Открытие": 12% жителей ПФО никогда не брали кредиты
Бизнес

ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть

21 января 2022 17:53  [101] Бизнес

В 2021 году держателями обезличенных металлических счетов стали на 37% больше клиентов ВТБ, чем годом ранее. В среднем каждый из них использует два таких счета, а более 82% портфеля приходится на золото. По прогнозам аналитиков, в 2022-2023 годах можно ожидать роста цен на основные инвестиционные металлы, сообщает пресс-служба банка.

За 2021 год количество клиентов ВТБ, пользующихся обезличенными металлическими счетами для сбережения средств, достигло 64 тысяч. Наиболее популярным металлом для вложения остается золото: в общем портфеле таких счетов на него сегодня приходится 83% в рублевом эквиваленте и 7% в физическом выражении. На втором месте – серебро с долей 14% в рублях и 92,6% в суммарной массе. На платину и палладий в совокупности приходится лишь порядка 4% вложений и менее 1% в общем весе портфеля. Совокупный портфель по итогам года превысил 50 млрд рублей.

В среднем клиент, который использует инструмент металлических счетов, открывает два таких счета. Почти все из них также размещают средства на депозитах, а 60% вкладывают средства и в инвестиционные продукты. Чаще всего обезличенные металлические счета открывают клиенты в возрасте 28-45 лет, две трети инвесторов – мужчины. Более трети всех открытых счетов (38%) приходится на жителей столицы и региона, 9% - на петербуржцев, также в пятерку входят жители Новосибирска, Самарской области и Краснодарского края.

"В августе прошлого года мы предложили клиентам возможность открывать и управлять обезличенными металлическими счетами в ВТБ Онлайн, что привело к значительному росту спроса на продукт. Также ему способствовало повышение финансовой грамотности клиентов и их стремление диверсифицировать сберегательный портфель в условиях нестабильности, вызванной пандемией. На выбор ОМС повлияло и введение льготных курсов ВТБ для состоятельных клиентов. В 2022 году интерес к обезличенному металлу продолжит расти на фоне актуализации ESG-повестки и высокой волатильности рынков, а также за счет упрощения работы с ними и внедрения спецпредложений для отдельных потребителей", - комментирует Максим Степочкин, начальник управления "Сбережения" ВТБ.

"Драгоценные металлы всегда верой и правдой служили хорошей защитой от инфляции и обесценивания денег, ими не обеспеченных. Это именно те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в мировой финансовой системе, поэтому видим хороший потенциал роста цен на золото и серебро в 2022-2023 годах. Палладий же, более 80% которого потребляет автомобилестроительная отрасль, выиграет в среднесрочной перспективе от восстановления продаж автомобилей в мире, поэтому на него стоит также обратить внимание", - отмечает Дмитрий Глушаков, руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности ВТБ Капитал.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph