"Риванол" - аптечное средство для ухода за кожей

"Риванол" появился очень давно. Тогда врачи и подумать не могли, что средство будет использоваться таким образом, и его станут применять в областях, а которых ему не место.

На территории СССР "Риванол" использовали активно, но концентрация препарата была намного меньше. Спирта в составе вещества не было, и он обладал уникальными антисептическими свойствами. Именно поэтому Риванол при ожогах считается незаменимым и сегодня.

"Риванол" - уникальное средство, которое пользуется огромной популярностью

Тестирование "Риванола" проводилось в процессе его использования. Врачи стали замечать, что у тех пациентов, которые используют вещество долгое время, волосы начинают светлеть, а после совсем опадают. Волосяная луковица истончается, и волос больше не растет.

Если волосы темные, то они начинают светлеть, а после разрушается волосяная луковица. Но, ученые считают, что кожа привыкает к длительному использованию и лекарственные свойства лекарственного вещества теряются. К тому же, возникают и побочные эффекты, которые стоит знать и внимательно изучить перед применением.

Если антисептическое средство используется в профилактических целях или в косметологических, то стоит выбирать средство с минимальной концентрацией активного вещества. Назначать себе препарат самостоятельно не стоит. Перед применением обязательно стоит проконсультироваться со специалистом.

"Риванол" - средство, которое можно назвать эффективным. После того, как оно было нанесено на кожу, вещество начинает действовать. Стоит отметить, что оказывается только местное воздействие и кожа не страдает. Наоборот, многие высказываются о том, что после применения риванола кожа стала выглядеть намного лучше.

Преимущества "Риванола"

В состав "Риванола" входит этакридин лактату – уникальное вещество, которое оказывает антибактериальное действие. Средство уникальное и обладает массой положительных качеств. Например,