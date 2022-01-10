Надземный пешеходный переход на Сормовском шоссе построят в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Комиссия по транспорту и дорожному хозяйству Гордумы Нижнего Новгорода на заседании 21 января обсудила планы по строительству надземных пешеходных переходов на городских магистралях.

И.о. директора городского дептранса Вадим Нанаев рассказал, что в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018 – 2030 годы предусмотрено строительство трёх надземных пешеходных переходов: на пр.Гагарина возле остановки общественного транспорта "Площадь Маршала Жукова", на Казанском шоссе около остановки "Филиал технического университета" и на Сормовском шоссе в районе АО ЦНИИ "Буревестник".

Проектно-сметная документация на строительство надземного пешеходного перехода на Казанском шоссе была подготовлена ещё в 2012 году, и сейчас она требует корректировки. Стоимость доработки данного проекта составит около 1,5 млн рублей.

Кроме того, в Программу не вошёл надземный переход на проспекте Гагарина в районе остановки "Сурикова", по которому ранее также была подготовлена документация.

Стоимость возведения надземного пешеходного перехода на Сормовском шоссе составляет более 58 млн рублей, средства будут выделены из регионального бюджета. Проект строительства уже имеется, реализация запланирована на 2023 год.

Стоимость разработки проектно-сметной документации по надземному переходу рядом с площадью Маршала Жукова составляет 8,1 млн рублей. Ориентировочная стоимость строительства – 110,0 млн рублей. Поднять вопрос о финансировании проекта планируется уже в марте этого года.

Кроме того, на заседании депутаты обсудили возможность организации пешеходного перехода около школы №39 Канавинского района. Согласно информации, вопрос будет решён в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что строительство дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде сейчас оценивается в 8,4 млрд рублей.