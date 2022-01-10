В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 января 2022 17:08  [69] Надземный пешеходный переход на Сормовском шоссе построят в 2023 году
21 января 2022 16:26  [92] Евгений Люлин: Всегда приятно, когда удаётся кому-то помочь или исполнить заветную мечту
21 января 2022 16:10  [128] Нижегородское гала-шоу "Начало нового" получило международную премию EFEA Awards
21 января 2022 15:55  [115] Почти 300 га будет отведено под жилую застройку на территории Запрудновского сельсовета
21 января 2022 15:42  [121] Учащихся аварийной школы №3 в Арзамасе распределят по другим учебным заведениям
21 января 2022 15:35  [176] Минздрав Нижегородской области разъяснил порядок оформления медотвода от вакцинации
21 января 2022 15:29  [113] Социальных координаторов программы "Дорога в жизнь" наградили в Нижнем Новгороде
21 января 2022 15:19  [121] Более 80 фактов браконьерства было пресечено в Нижегородской области в 2021 году
21 января 2022 14:48  [166] Билайн запускает комплексное решение "Beeline AI – поиск людей" для спасательных операций в осенне-зимний период
21 января 2022 14:25  [163] Более 113 тысяч жителей Нижнего Новгорода являются малоимущими
Общество

Надземный пешеходный переход на Сормовском шоссе построят в 2023 году

21 января 2022 17:08  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Комиссия по транспорту и дорожному хозяйству Гордумы Нижнего Новгорода на заседании 21 января обсудила планы по строительству надземных пешеходных переходов на городских магистралях.

И.о. директора городского дептранса Вадим Нанаев рассказал, что в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018 – 2030 годы предусмотрено строительство трёх надземных пешеходных переходов: на пр.Гагарина возле остановки общественного транспорта "Площадь Маршала Жукова", на Казанском шоссе около остановки "Филиал технического университета" и на Сормовском шоссе в районе АО ЦНИИ "Буревестник".

Проектно-сметная документация на строительство надземного пешеходного перехода на Казанском шоссе была подготовлена ещё в 2012 году, и сейчас она требует корректировки. Стоимость доработки данного проекта составит около 1,5 млн рублей.

Кроме того, в Программу не вошёл надземный переход на проспекте Гагарина в районе остановки "Сурикова", по которому ранее также была подготовлена документация.

Стоимость возведения надземного пешеходного перехода на Сормовском шоссе составляет более 58 млн рублей, средства будут выделены из регионального бюджета. Проект строительства уже имеется, реализация запланирована на 2023 год.

Стоимость разработки проектно-сметной документации по надземному переходу рядом с площадью Маршала Жукова составляет 8,1 млн рублей. Ориентировочная стоимость строительства – 110,0 млн рублей. Поднять вопрос о финансировании проекта планируется уже в марте этого года.

Кроме того, на заседании депутаты обсудили возможность организации пешеходного перехода около школы №39 Канавинского района. Согласно информации, вопрос будет решён в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что строительство дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде сейчас оценивается в 8,4 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Дороги Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph