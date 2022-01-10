Гранты до 25 млн рублей могут получить нижегородские инновационные компании Бизнес

Федеральную поддержку в виде грантов до 25 млн рублей могут получить нижегородские инновационные компании по конкурсам Фонда содействия инновациям. Заявки принимаются по десяти грантовым программам, ориентированным как на развитие стартапов, так и на дальнейшее масштабирование уже действующего бизнеса, сообщили в областном правительстве.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, сегодня поддержка инновационных предприятий не только востребована со стороны нижегородского наукоемкого бизнеса, но и является перспективной инвестицией в будущее нашей страны.

"Наукоемкое производство – это всегда большие расходы. Необходимы деньги на исследования, нужно покупать высокотехнологичное оборудование, качественное сырье, нанимать высококвалифицированный персонал. И здесь малому бизнесу часто не обойтись без помощи государства. Тем более компаниям, которые еще только начинают свой путь в сфере инновационных разработок", - рассказал Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в регионе для помощи инновационным компаниям был создан Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор, на его базе организовано региональное представительство Фонда содействия инновациям.

"С каждым годом растет количество грантовых программ фонда, в которых могут принимать участие нижегородские инновационные предприятия, появляются новые актуальные направления. Часть из них реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика" и связана с развитием искусственного интеллекта и цифровизацией", - рассказал Максим Черкасов.

Так, сейчас идет прием заявок на конкурсы по направлению "Искусственный интеллект". Максимальный размер гранта по этому конкурсу – до 10 млн рублей, но не более 2 млн рублей на одного грантополучателя.

Также, по словам Максима Черкасова, открыт прием заявок на участие в конкурсах по направлению "Цифровые технологии": "Развитие-ЦТ" и "Старт -ЦТ", которые ориентированы на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги. Размер гранта по этому конкурсу – до 3 млн рублей.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсах Фонда содействия инновациям, а также получением компетентной помощи по заполнению конкурсных заявок, можно обратиться в региональное представительство фонда в Нижегородской области по телефону: (831) 275-83-46.

С более подробной информацией о реализуемых программах фонда и сроках подачи заявок можно ознакомиться по ссылке, а также на сайте: fasie.ru.