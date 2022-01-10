Более двух тысяч километров дорог планируется отремонтировать в Нижегородской области за три года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ВЦИОМ обнародовал результаты исследования о состоянии дорожно-транспортной инфраструктуры.

Опрос проводился в 85 субъектах РФ, в нем приняли участие 170 тыс. человек.

49% жителей российских регионов удовлетворено качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры.

К основным положительным изменениям опрошенные отнесли увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

В Нижегородской области такой оценки придерживается более половины респондентов - 51%.

По мнению аналитиков, текущие показатели удовлетворенности качеством и доступностью автомобильных дорог находятся в зоне положительных значений.

"Те позитивные изменения, которые в последнее время происходят в дорожной отрасли, люди видят собственными глазами - ремонтируются и реконструируются трассы, которые не обновлялись годами, строятся обходы городов и искусственные сооружения. Во многом это стало возможным благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется в 84 регионах страны. За три года нам уже удалось обновить и построить свыше 48 тыс. км дорожной сети в регионах, и, безусловно, работа в этом направлении будет продолжена. Главным результатом мы видим не только километры новых и обновленных дорог, но и повышение уровня жизни граждан", - рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Напомним, к 2030 году доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций - не ниже 85%.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, в Нижегородской области в 2021 году благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" и при поддержке из резервного фонда Правительства РФ в нормативное состояние приведено 806 км автодорог.

На эти цели было направлено 9,813 млрд рублей, из которых 2,785 млрд рублей - средства федерального бюджета. Площадь нового покрытия автодорог составила более 5,8 млн кв.м, что соизмеримо с площадью 812 футбольных полей стадиона "Нижний Новгород".



По итогам 2021 года дорожная программа в Нижегородской области стала самой масштабной среди всех российских регионов.

В предварительных планах 2022 года - привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453 погонных метра мостов, а за три предстоящих года – 2 159 км дорог и почти 3 км мостов и путепроводов.

Ранее сообщалось, что регион в 2022-2023 годах может получить дополнительные средства на строительство и ремонт дорог.

Выделение средств предполагается в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы". Нижегородской области на осуществление дорожной деятельности предлагается выделить 1,2 млрд рублей в 2022 году и 1,2 млрд – в 2023-м.