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Культура и отдых

Новое оборудование закупили для мультлаборатории в Дзержинске

22 января 2022 12:28  [96] Культура и отдых
Фото предоставлено министерством социальной политики Нижегородской области

Фото предоставлено министерством социальной политики Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Новое оборудование закупили для мультлаборатории санаторно-реабилитационного центра "Лесная сказка" в Дзержинске Нижегородской области.

Средства на эти цели предоставил благотворительный фонд помощи детям "Детский киномай".

Теперь юные художники вместе с руководителем проекта "Фабрика памяти" санаторно-реабилитационного центра "Лесная сказка" Людмилой Григорьевой имеют возможность заниматься объемной пластилиновой анимацией.

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, в видеоархиве мультлаборатории в настоящее время уже около двух десятков работ, некоторые из них получили престижные награды.

Мультфильм "Судьба" победил в международном конкурсе "Письмо солдату". Лента основана на реальных событиях. Авторы поднимали архивы, изучали биографии людей.

"Мы выясняли, кем служил солдат, когда пошел на фронт, какое у него было ранение, где он встретил свою супругу и что было дальше. Мне кажется, жюри отметило нас, потому что мы показали историю конкретного советского солдата, конкретной семьи", - рассказала Людмила Григорьева.

Начиналась работа лаборатории в 2017 году с подручных материалов и фотоаппарата-"мыльницы".

Людмила Григорьева - инструктор ЛФК по профессии. Однако она прошла онлайн-обучение по созданию мультфильмов по рекомендации министерства социальной политики Нижегородской области и стала активно применять анимацию в работе с детьми.

Как сообщили в министерстве, в социально-реабилитационном центре "Лесная сказка" находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В процессе создания мультфильма ребята преодолевают свои страхи, учатся общаться, достигать результата, у них развивается творческое мышление.

"А сами воспитанники вдохновляют меня, особенно те ребята, у которых сразу не все получается, те, кто не умеет общаться со сверстниками и с взрослыми, кто замыкается в себе. И вот когда ты создаешь такому ребенку ситуацию успеха: "Смотри, у тебя получилось! Давай, я тебе помогу! А вот смотри - мы слепили с тобой колобка, а он у тебя покатился", когда видишь, как у него глаза горят, – это, действительно, вдохновляет", - добавила Людмила Григорьева.

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Теги:
Дети Мультипликация
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