фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Два человека погибли на пожаре в Шарангском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Вызов на пожар на ул. Полевая, 1 в деревне Пестово поступил в 13:12 22 января. К 17:30 его потушили на площади 120 кв. м.
На пепелище были обнаружены тела 35-летнего мужчины и 65-летней женщины. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
В тушении были задействованы 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Отмечается, что личный жилой дом был разделён на двух хозяев.
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