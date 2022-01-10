Два человека погибли на пожаре в Шарангском районе Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Два человека погибли на пожаре в Шарангском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Вызов на пожар на ул. Полевая, 1 в деревне Пестово поступил в 13:12 22 января. К 17:30 его потушили на площади 120 кв. м.

На пепелище были обнаружены тела 35-летнего мужчины и 65-летней женщины. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В тушении были задействованы 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Отмечается, что личный жилой дом был разделён на двух хозяев.