Мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском районе этим утром Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов Мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском районе этим утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Вызов на пожар в личном жилом доме на ул. Сорокина, 10 в селе Большие поляны поступил в 8:25 23 января. Ликвидировать возгорание удалось к 09:05 на площади 30 кв.м. Обнаружено тело 50-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

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