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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском районе этим утром

23 января 2022 10:17  [67] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском районе этим утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Вызов на пожар в личном жилом доме на ул. Сорокина, 10 в селе Большие поляны поступил в 8:25 23 января. Ликвидировать возгорание удалось к 09:05 на площади 30 кв.м.

Обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается.

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Теги:
Пожар
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