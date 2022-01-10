Горячую линию организуют для информирования нижегородцев о возможностях профобучения Общество

Горячую линию организуют для информирования нижегородцев о возможностях профобучения

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Горячую линию организуют для информирования нижегородцев о возможностях профессионального обучения в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Мероприятие запланировано на 28 января с 10:00 до 12:00.

В рамках прямой телефонной линии "Ориентир" специалисты проконсультируют граждан по теме: "Об условиях направления на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18, доб. 344.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте ведомства, а также на его интерактивном портале.

Напомним, нацпроект "Демография" утверждён в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году.