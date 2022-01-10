Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки Культура и отдых

Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В программе праздника, который намечен на 25 января, - диджей с популярными хитами, ведущий, который вместе с участниками выйдет на лёд, а также команда аниматоров. По заверениям организаторов, гостей праздника ждет "вихрь из танцев на ледовой арене, музыки и живого общения в компании друзей".

Выход на лёд планируется в два захода: в 14:00 - для учащихся ссузов, в 16:00 - для студентов вузов.

В это время каток будет работать по пригласительным, которые можно получить в учебном заведении. Прийти можно со своими коньками или взять их в аренду.

Среди участников проведут конкурс на лучший костюм.