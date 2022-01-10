Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 января 2022 13:33  [42] Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки
22 января 2022 12:28  [379] Новое оборудование закупили для мультлаборатории в Дзержинске
20 января 2022 08:43  [488] Екатерина Мечетина выступит в нижегородской филармонии 20 января
17 января 2022 17:38  [1166] Фестиваль русской культуры "Брусничный джем" пройдёт в парке "Швейцария" 22 января
14 января 2022 11:37  [952] Фестиваль "Правдивые истории Заповедных кварталов" продлится до конца февраля
14 января 2022 08:44  [1931] Концерт "Реконструкция мессы" состоится в нижегородском "Арсенале"
13 января 2022 15:58  [977] Фильм Энста Любича "Горная кошка" покажут в нижегородском "Арсенале"
10 января 2022 17:06  [1418] Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"
10 января 2022 12:20  [2292] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 10 по 16 января 2022 года
06 января 2022 12:40  [1390] Первую модельную библиотеку открыли в Канавинском районе
Культура и отдых

Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки

23 января 2022 13:33  [42] Культура и отдых
Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки

Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В программе праздника, который намечен на 25 января, - диджей с популярными хитами, ведущий, который вместе с участниками выйдет на лёд, а также команда аниматоров. По заверениям организаторов, гостей праздника ждет "вихрь из танцев на ледовой арене, музыки и живого общения в компании друзей".

Выход на лёд планируется в два захода: в 14:00 - для учащихся ссузов, в 16:00 - для студентов вузов.

В это время каток будет работать по пригласительным, которые можно получить в учебном заведении. Прийти можно со своими коньками или взять их в аренду.

Среди участников проведут конкурс на лучший костюм.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Каток Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph