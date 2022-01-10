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Общество

Мэр Нижнего Новгорода оценил состояние дорог после снегопадов

23 января 2022 15:27  [163] Общество
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мэр Нижнего Новгорода оценил состояние дорог после снегопадов. Качество уборки снега глава города Юрий Шалабаев обсудил с Александром Резонтовым в интервью телекомпании "Волга".

В частности, по его словам, дороги категории А и Б очищены на твёрдую "четвёрку", до асфальта. Однако со внутриквартальными участками ситуация сложнее, а во дворах коммунальщики и вовсе справились только на "двойку".

"Проблем ещё очень много после этих затяжных снегопадов. Пока не отпустило, потому что есть много что сделать, что решать", - подчеркнул мэр.

При этом глава города заверил, что причиной не расслабленность ведомств, а очень большой объём снега.

"Мы не отпускаем эту ситуацию из-под контроля и выписываем штрафы, и непосредственно главы районов на месте контролируют, чтобы управляющие компании темп не снижали. Но пока ситуация во многих дворах очень сложная", - констатировал Юрий Шалабаев.

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Теги:
Снег
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