Мэр Нижнего Новгорода оценил состояние дорог после снегопадов Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов Мэр Нижнего Новгорода оценил состояние дорог после снегопадов. Качество уборки снега глава города Юрий Шалабаев обсудил с Александром Резонтовым в интервью телекомпании "Волга" . В частности, по его словам, дороги категории А и Б очищены на твёрдую "четвёрку", до асфальта. Однако со внутриквартальными участками ситуация сложнее, а во дворах коммунальщики и вовсе справились только на "двойку". "Проблем ещё очень много после этих затяжных снегопадов. Пока не отпустило, потому что есть много что сделать, что решать", - подчеркнул мэр. При этом глава города заверил, что причиной не расслабленность ведомств, а очень большой объём снега. "Мы не отпускаем эту ситуацию из-под контроля и выписываем штрафы, и непосредственно главы районов на месте контролируют, чтобы управляющие компании темп не снижали. Но пока ситуация во многих дворах очень сложная", - констатировал Юрий Шалабаев.

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