Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 января 2022 17:37  [170] Выпуск "Непутёвых заметок" сняли в Нижнем Новгород
23 января 2022 17:12  [95] Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде приурочат к Году культурного наследия народов России
23 января 2022 13:33  [192] Вечеринка Friend Zone в честь Дня студента пройдёт на катке у Нижегородской ярмарки
22 января 2022 12:28  [404] Новое оборудование закупили для мультлаборатории в Дзержинске
20 января 2022 08:43  [499] Екатерина Мечетина выступит в нижегородской филармонии 20 января
17 января 2022 17:38  [1179] Фестиваль русской культуры "Брусничный джем" пройдёт в парке "Швейцария" 22 января
14 января 2022 11:37  [961] Фестиваль "Правдивые истории Заповедных кварталов" продлится до конца февраля
14 января 2022 08:44  [1941] Концерт "Реконструкция мессы" состоится в нижегородском "Арсенале"
13 января 2022 15:58  [986] Фильм Энста Любича "Горная кошка" покажут в нижегородском "Арсенале"
10 января 2022 17:06  [1430] Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"
Культура и отдых

Выпуск "Непутёвых заметок" сняли в Нижнем Новгород

23 января 2022 17:37  [170] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Выпуск "Непутёвых заметок" сняли в Нижнем Новгород. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Instagram.

"Дмитрий Крылов расскажет о своём взгляде на наш город. Приятно будет снова увидеть Нижний на федеральном телевидении", - прокомментировал глава региона.

Напомним, авторская программа Дмитрия Крылова на протяжении уже многих лет выходит каждое воскресенье на Первом канале.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Телевидение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph