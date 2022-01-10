НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Выпуск "Непутёвых заметок" сняли в Нижнем Новгород. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Instagram.
"Дмитрий Крылов расскажет о своём взгляде на наш город. Приятно будет снова увидеть Нижний на федеральном телевидении", - прокомментировал глава региона.
Напомним, авторская программа Дмитрия Крылова на протяжении уже многих лет выходит каждое воскресенье на Первом канале.
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