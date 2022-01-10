Выпуск "Непутёвых заметок" сняли в Нижнем Новгород Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Выпуск "Непутёвых заметок" сняли в Нижнем Новгород. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Instagram.

"Дмитрий Крылов расскажет о своём взгляде на наш город. Приятно будет снова увидеть Нижний на федеральном телевидении", - прокомментировал глава региона.

Напомним, авторская программа Дмитрия Крылова на протяжении уже многих лет выходит каждое воскресенье на Первом канале.