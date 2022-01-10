Перезахоронение в Минске: что необходимо знать?

В жизни случаются разные ситуации. И бывает так, что если человек умирает далеко от родного города, не всегда его тело сразу удается отправить домой. Тем более, если не оказалось близких родственников или нет денег на такую услугу как "Доставка груза-200". Тогда покойника хоронят на месте. А через время может возникнуть необходимость в перенесении останков на родину. В этом случае заказывается уже другая услуга, которая называется "Перезахоронение".



Что об этом нужно знать?



Не всякий человек согласится, чтобы его могила оказалась где-то на чужбине. Обычно принято хоронить по месту проживания, рождения или прописки. И это одна из причин, почему предлагается услуга перезахоронения останков. Об этом необходимо знать некоторые факты.



1. Останки покойника переносятся для того, чтобы похоронить их на новом месте.

2. Никакого ограничения по сроку давности здесь точно не предусматривается.

3. Такой вид услуги непременно предусматривает и процедуру эксгумации.

4. Все это должно проводиться исключительно в рамках определенных предписаний в законодательстве.

5. В компетентные органы необходимо предоставить обоснованную причину на перезахоронение.



По представленным пунктам становится вполне понятно, что такую процедуру самостоятельно не удастся осуществить. Непременно понадобится помощь хорошего ритуального агентства. По крайней мере обязательно заказывается катафалк для перевозки извлеченных из могилы останков.



Порядок перезахоронения



При организации перезахоронения в Беларуси необходимо соблюдать все предписания и правила. Все должно выполняться по следующему плану:



- оформление всей разрешительной документации;

- выполнение процедуры эксгумации;

- процесс доставки останков;

- организация нового погребения.



Все работы, касающиеся эксгумации и нового захоронения, должны проводиться в специальных средствах защиты. Особенно если с момента первых похорон не прошло 20 лет. Если старый гроб не сохранился, должна проводиться кремация. И тогда на новое место для перезахоронения доставляется урна с прахом.



Процесс перезахоронения выполняют работники ритуального агентства. На такую услугу необходимо иметь специальное разрешение. Поэтому лучше обратиться за помощью в ООО "Городская ритуальная служба". Заявку можно подать через сайт https://ritual.by, где имеется и круглосуточно работающий номер телефона. Здесь получится найти все необходимое и для организации похорон. И не играет роли, окажется это захоронение на кладбище или речь идет про кремацию. В любом случае недорого обойдутся ритуальные услуги и траурные атрибуты.





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