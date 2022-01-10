Как правильно готовить булгур?

Что из себя представляет булгур и как его правильно сварить, чтобы каша была вкусной и рассыпчатой? Производная из твердых пшеничных сортов крупа добывается путем вымачивания злаков в термальной воде и последующей просушки. Булгур https://auchan.zakaz.ua/ru/categories/bulhur-auchan/ очень ценится в таких странах как Израиль, Палестина, Турция. А вот у нас этот продукт еще в новинку, и далеко не каждая хозяйка знает, что такая каша может быть очень вкусной. Польза от крупы велика: она достаточно питательна, имеет уникальный состав, в котором очень мало сахара, но много магния, калия, кальция. Эту крупу полезно употреблять всем — и пожилым людям из-за благотворного влияния на сердце и сосуды, и детям, чьи кости нуждаются в источнике минералов и микроэлементов. Витамины К, А, Е, группы В повышают иммунитет и укрепляют нервную систему. К тому же кашу из булгура практически невозможно испортить. Даже при длительной варке крупинки держат форму, не превращаясь в размазню. Диетологи рекомендуют ее людям, стремящимся похудеть и надолго сохранить молодость.

Полезное воздействие булгура на организм человека можно свести к следующим утверждениям:

снижение уровня холестерина в крови;

улучшение кишечной перистальтики;

регуляция работы ЖКТ;

укрепление костей, мышечного корсета, а также кожи, ногтей, волос;

нормализация метаболизма.

В общем, это полезная крупа для здорового образа жизни, не имеющая специфического вкуса, как гречка, не разваривающаяся, как рис, подходящая под любое мясное или овощное блюдо.

Готовить его проще простого: на 1 часть зерна берут 2 части воды, варят около получаса. Мелкий помол не нуждается в варке, достаточно залить кипятком и накрыть крышкой.

В Украине булгур есть в продаже супермаркета Ашан, где купить можно разнообразные виды этого продукта.

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Сто пудов;

Базарный день;

Жменька;

Олимп;

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Булгур может быть крупного и мелкого помола, в чистом виде и с добавлением сушеных овощей – широкий выбор продукции можно найти на любой вкус. Цена крупы невысока и не превышает стоимости риса, пшеничной, кукурузной вариаций.

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