Преимущества услуги доставки авто из США компанией Motormat

На Украине сегодня большим спросом пользуются подержанные американские автомобили, которые можно доставить из-за океана при помощи компании Motormat. Она специализируется на поставке и перевозке авто из Соединенных Штатов, гарантируя своим клиентам подбор качественных автомобилей на вторичном американском рынке с последующей доставкой на Украину. Покупатели, пользующиеся ее услугами еще до оформления покупки могут рассчитать доставку авто из США при помощи онлайн-калькулятора, размещенного на сайте. На сайте компании каждый сможет быстро узнать, как отследить доставку авто из США на Украину.

Что дает покупка подержанного американского автомобиля

Американские авто отличаются высоким качеством исполнения. Наличие развитой сети сервисного обслуживания, благоприятны климат и хорошие дороги обеспечивают бережную эксплуатацию транспортного средства.

Большинство американцев ориентированы на то, чтобы довольно часто производить замену своих автомобилей. Они продают практически новые авто, износ которых не превышает 85-90%. При этом стоят такие автомобили существенно дешевле новых аналогов, хотя в реальности не отличаются от них своими рабочими характеристиками.

Украинцы получают уникальную возможность приобрести по выгодной цене американские машины, заказав доставку авто из США в максимально короткие сроки через компанию Motormat. Статистика продаж показывает, что в этом случае покупатель экономит до 40% той суммы, которую ему пришлось бы заплатить за покупку аналогичной машины на Украине.

Преимущества посреднических услуг Motormat

Клиенты компании получают возможность до оформления сделки хорошо изучить всю историю подержанного авто. Компания имеет свои представительства в Соединенных Штатах, сотрудники которых досконально проверяют:

рабочее состояние авто;

его историю;

наличие или отсутствие ДТП в процессе его эксплуатации.

Кроме этого компания возьмет на себя весь процесс доставки транспортного средства через океан, обеспечив своим клиентам полное экспедиторское и юридическое сопровождение:

сохранность во время транспортировки;

оформление сделки в США;

растаможку на Украине.

Доставка машин из Америки осуществляется в максимально короткие сроки. Благодаря выполнению большого объема заказов транспортировка транспортных средств из Нового света украинскому покупателю получается самой низкой на Украине. Компания смогла добиться оптимизации цен на свои услуги за счет отработанных логистических маршрутов и отсутствия длительных простоев в портах и на этапе наземной доставки.

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