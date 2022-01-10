Четыре человека пострадали в автоаварии на трассе "Нижний Новгород - Саратов" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четыре человека пострадали в автоаварии на трассе "Нижний Новгород - Саратов". Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло накануне - 23 января в 14:00 на 84 км трассы "Нижний Новгород – Саратов" в Арзамасском районе.

60-летний водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda.

В результате автоаварии пострадали водитель и 31-летняя пассажирка Lada. Они были доставлены в больницу с переломами левой лучевой

кости, пястной кости и правой кисти.

Водитель и 27-летняя пассажирка иномарки были также госпитализированы в больницу, а после осмотра медиками отпущены домой.